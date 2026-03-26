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交易型領袖的初次試探

5月峰會：能源換主權？

詞彙政治：從「不支持」到「反對」

台美關係的隱憂：談判桌上的籌碼

美國總統川普（Donald Trump）原訂於三月底訪中，但因為伊朗戰事延期，將於5月14日至15日舉行川習會。不過就在此時有媒體爆出，川普曾在第一任期、2017年訪中時對中國國家主席習近平直言「能幫忙處理蔡英文」，協助處理台灣問題，充滿交易性的立場震驚北京。根據華爾街日報報導，2017年川普首次到中國進行國是訪問，當時北京便察覺到川普對台灣的看法，比起美國歷任總統具「交易性」。據前美國官員透露，川普當時主動向習近平表示：「我認識她，你知道的。我可以幫忙處理這個女人。」這番提議令中方大感震驚。親近北京決策層的人士表示，由於這項提議過於匪夷所思，習近平當時懷疑這只是川普一時興起的衝動之舉。畢竟在會面前，川普才才打破慣例接聽蔡英文的祝賀電話，並質疑美國承認「台灣是中國一部分」的政策。當時北京選擇忽視這項從未公開的提議，退回到傳統的外交辭令中。但隨著兩人即將再次會晤，此議題勢必重回桌面。美中領袖峰會預計於5月14日至15日舉行，在這場會談中，川普預計將施壓中方增加採購美國大豆、油氣及波音飛機，並要求放寬稀土出口管制。而習近平則希望藉此奠定基礎，重塑美國的台灣政策。習近平認為，川普目前可能缺乏協防台灣的意願，特別是美國重心因伊朗戰爭轉向中東，導致亞洲軍事資產被抽離。此外，儘管華盛頓仍支持台灣，但川普的態度充滿變數，川普曾指控台灣「偷走美國晶片產業」，並且一度祭出高額關稅，種種跡象讓他能夠找到破口。前副國務卿、現任亞洲集團（Asia Group）主席康貝爾（Kurt Campbell）示：「中國現在更有準備，且好奇如何利用川普來獲取有關台灣的優勢。」一名美國政府高級官員透露，川普可能試圖找到「中間點」，而許多分析人士警告，此舉將被視為北京的一次勝利。習近平預計將會測試能否讓川普在措辭上讓步，將美國官方表述從「不支持」台灣獨立改為「反對」台灣獨立，甚至支持「和平統一」說法。習近平曾在2023年峰會中要求美國支持中國和平統一，但拜登團隊未接受。對北京而言，即便是微小的措辭讓步也是重大的心理勝利，這可能使台灣內部轉向認為「某種形式的統一已不可避免」。北京知情人士還表示，習近平沒興趣讓川普親自斡旋任何關於台灣未來的協商。報導指出，儘管川普在第一任期公開與中國對抗，但如今他有意重新與北京接觸，顯示他認為敵意行為對美國企業及關鍵利益來說代價過高，反而需要交易性的對話。同時，習近平認為，北京去年以反制措施化解了華盛頓的關稅攻勢之後，他已經找到了應對川普的訣竅。過去是由北京感到不安，如今立場對調，感到恐懼的是台北。一名美國官員證實，為了確保川習會順利，白宮已暫緩一項價值130億美元的對台軍售案。因為習近平在2月4日與川普的通話中表示，必須「謹慎處理」對台軍售。他透露，川普仍在斟酌這筆軍售的具體執行時間。