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在民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城、總統選舉政治獻金等案，今（26）日下午將進行宣判之際，民眾黨立委李貞秀雙重國籍爭議仍在延燒，又爆民眾黨前新住民委員會主委徐春鶯因涉犯《反滲透法》等罪被起訴；對此，知名作家吳祥輝今（26）日直指，徐春鶯、李貞秀、黃珊珊與柯文哲四人和中共是「利益共同體」和「家己人」的親密關係，「這是常識。」吳祥輝今日在臉書發文表示，徐春鶯、李貞秀、柯文哲、黃珊珊這4人的關係 ，需要常識性的理解；吳指出，在1980年代的台灣戒嚴末期，那個時期，生意人敢不乖乖配合情治單位的需求，公司關門是正常版，家破人亡是加強版，「1980年代，是戒嚴時期已經相對輕度高壓的年代。也是我深入火線，親歷戒嚴統治後期的歲月，眼見為憑，不是聽說。」吳祥輝指出，中國的統治現況一直就是天天在戒嚴的概念，而且比戒嚴還恐怖，因為完全人治黨治，台灣戒嚴因為外有美國的國際壓力，還得編派個法治的形式。吳祥輝續指，根據上述的常識就是，柯文哲在中國密集推銷葉克膜，教授葉克膜，和中國政府部門的掛勾就是「一家親」的關係。「一家親」不是形容詞，不是「命運共同體」的抽象概念，而是實打實的「利益共同體」和「家己人」的親密關係。吳祥輝表示，柯文哲自承所有中國搞器官移植的醫生都是他教的，「這當然有點誇大，但八九不離十。葉克膜賣到哪裡，就要教到哪裡。這是很簡單的商業常識。無論是產品說明會或售後服務。這種案例如果發生在台灣，檢調偵辦，輕易就能順錢找人。但在台灣政府沒有管轄權的中國，把活摘器官當成產業發展的中國，柯文哲參與中國的反人類罪行得以掩蓋，但這種行為，如果公開，柯文哲在台灣和全球文明民主國家，將是毀滅性的結果。這就是柯文哲在中國手中的把柄。這就是中國能夠控制柯文哲的法寶。這是常識。」吳祥輝指出，自己要不惜重資，出版「屠殺」中文版，還邀請作者伊森葛特曼來台召開國際記者會，是因為在這本書中，柯文哲描述他對中國活摘器官產業的深入了解，「這種自承雖然無法成為論罪的證據，但是卻清楚表示柯文哲對中國活摘器官的深度知悉。這種自白不是他人道聽塗說，而是白紙黑字經過柯文哲口述，文成後再經柯文哲確認無誤。」吳祥輝續指，把上述歸納理解，就能透過柯文哲的自承，和常識性的政治理解，柯文哲絕對不敢違逆中南海的旨意。否則就是身敗名裂和家破人亡（因為柯的程度太差，中國沒有出手，他已經接近沒有救的地步）。吳祥輝直言，「中配不分區立委和其表現，成為民眾黨的最大特色之一，還有什麼奇怪的？所有的這些在台灣的中配，只要他們碰上政治，無論是預謀，還是意外，只要他們在中國還有家人，他們就會是中國的暗樁和馬前卒。這是常識。這是常識。這是常識。」