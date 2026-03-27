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▲張凌赫的武安侯扮相（下）被拿來跟何潤東的項羽（上）做對比，引發熱烈討論。（圖／微博＠老友lya）

陸劇《逐玉》近日爆紅，男主角張凌赫雖然古裝扮相超帥，但也被不少觀眾吐槽妝畫太濃，膚色慘白，反而失去武將的威嚴感，甚至被狠酸是「粉底液將軍」。更有不少人拿何潤東2012年拍攝的《楚漢傳奇》出來對比，當時他飾演歷史人物項羽，頂著粗獷鬍子，霸氣十足，被認為更貼合武將的形象；何潤東的微博也因此在7日內漲粉25萬人，意外被張凌赫「帶紅」了。28歲的張凌赫在《逐玉》中飾演「武安侯」謝征，是大權在握的武將，劇中有不少武打場面，讓人看了熱血沸騰，，因此更出現酸民吐槽他，「粉底液將軍」、「武安侯行軍臨停：我的防曬呢」、「這個仗只能打一半，將軍要先去補妝」、「精緻但不合理」。不過也有粉絲替張凌赫說話，，「將軍不能貌美就跟花木蘭上不了戰場一樣的刻板印象」、「本來也不是戰爭劇，就是偶像劇，拿正劇、歷史劇的標準來評判也太離譜了」、「以前的將軍是打仗的，現在的是談戀愛的，題材不同」。而在這波粉絲罵戰中，50歲的資深男星何潤東意外脫穎而出，他2012年拍攝的古裝劇《楚漢傳奇》劇照被拿出來對比。，「何潤東演什麼像什麼，出圈角色太多了」、「法拉利老了還是法拉利」、「何潤東的項羽真的是經典」。隨著這波討論聲浪擴大，兩人的對比照也在微博上瘋傳，意外讓何潤東的知名度再度攀升。，讓網友笑翻直呼：「這也算娛樂圈第一人了吧，漲粉比播劇的演員還多」、「何潤東都懵了，明明自己沒有演這部戲，怎麼又給了波流量」、「要有對比，才會發現演員的實力」。事實上，何潤東不僅項羽演得好，經典角色還包含《風雲雄霸天下》的步驚雲、《少年楊家將》的楊四郎、《三國》的呂布。他在《那年花開月正圓》中飾演孫儷死去的丈夫吳聘，也把大少爺的溫文儒雅演繹的淋漓盡致，讓觀眾難以忘懷。