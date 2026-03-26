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「南科效應」帶動：善化區 13.4% 兒童占比稱霸六都

房價親民 ：雖然善化全區平均單價仍處於 28.7 萬元 的「2字頭」優勢 ，但購屋族偏好的精華區如「善化 LM 特區」，單價已來到 35 至 42 萬元，對高薪的科技雙薪家庭而言負擔仍相對輕鬆 。

：雖然善化全區平均單價仍處於 ，但購屋族偏好的精華區如「善化 LM 特區」，單價已來到 35 至 42 萬元，對高薪的科技雙薪家庭而言負擔仍相對輕鬆 。 教育紅利：蓮潭雙語小學等新校設置，吸引高收入科技新貴在地落腳 。

▲六都兒童人口熱區排行榜出爐！台南善化以 13.4% 奪魁，且房價僅 2 字頭最具親民優勢。（圖／永慶房產集團提供）

學區宅保值：台北中正、台中沙鹿吸育兒家庭進駐

台北中正區 ：擁有國語實小、中正國中等頂尖明星學區，儘管平均單價高達 104.6 萬元，家長為了「設籍需求」仍積極布局，展現極強保值力 。

：擁有國語實小、中正國中等頂尖明星學區，儘管平均單價高達 104.6 萬元，家長為了「設籍需求」仍積極布局，展現極強保值力 。 台中沙鹿區：平均單價僅約 28 萬元，總價千萬元即可入手 2 至 3 房，且通勤至中科僅需 20 分鐘，是 2026房市 中小家庭的避風港 。

▲2026房市焦點！台北中正區坐擁南門國小（如圖）等明星學區，強大的設籍需求讓周邊學區宅既保值且流通性佳。（圖／永慶房產集團提供）

專家提醒：育兒購屋首重生活機能與空間規劃

兒童節將至，家庭育兒議題成為 2026房市 的穩定支撐。永慶房產集團統計六都 0 至 12 歲兒童人口占比，發現具備「產業機會」與「明星學區」的行政區最受青睞 。數據顯示，台南「善化區」以 13.4% 的兒童占比奪第一，換算下來每 100 人中就有 13 個是兒童，且，展現驚人生育力 。台南善化區因科學園區發展，人口結構顯著年輕化 。永慶不動產台南南科陽光加盟店長胡嘉益分析，善化區購屋需求逾 8 成與南科相關，穩定擴廠吸引大量年輕科技家庭移入 。台北中正區與台中沙鹿區則以 12.8% 占比並列第二 。永慶房產集團研展中心副理陳金萍指出，熱門育兒區多具備就業多、學區優、房價合理等特點 。她建議家長在觀察 2026房市趨勢時，除了考量學區，也要注意等機能，並預留孩子成長後的空間變動需求，才能住得安心 。