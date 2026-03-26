TVBS主播秦綾謙和行腳節目主持人廖科溢2022年底宣布結婚，至今育有兒子「小辛巴」，她透露近來為了幫2歲愛子找公立幼兒園，心裡充滿焦慮、不確定感，「一般生要擠進去的中籤率根本比中彩券還要低啊！不是少子化嗎？」
北市公幼中籤率極低 秦綾謙充滿焦慮、不確定感
今（26）日，秦綾謙發文，指出要就讀台北市公幼、非營利幼兒園，扣掉優先資格的順位，一般生要擠進去的中籤率簡直比中彩券還要低，兩歲專班尤其如此，讓她不解地問：「不是少子化嗎？」
秦綾謙表示，原本還傻傻地想說，如果真的抽不到公幼，就先找私立的幼兒園撐一年，但認真一找，私立也不一定有喜歡或適合孩子的，就算有屬意的，學費非常昂貴，以及也是要抽籤，對此，她大嘆：「唉～這陣子充滿了找幼兒園的焦慮感+不確定感，還要撐到五六月才會抵定。」
貼文發布後，引起不少家長共鳴，「因為老師們也都出走不幹了」、「我能體會你們的心情」、「真的，要找到適合孩子的幼兒園，確實不容易，辛苦了！」有人安撫秦綾謙，「我兒候補到混齡班，還是滿額學校，前面有機會很多棄讀，很有機會補上哦」、「我們公幼、幼幼班去年80幾抽40，我女兒有幸運抽到，但最後幾乎全部候補上了！我還想說真的是少子化效應！」
秦綾謙、廖科溢各自失婚後結婚 家庭生活美滿
秦綾謙有過一段失敗的婚姻，後來因緣際會因為工作的問題，與認識11年、同樣離婚的廖科溢連繫上，兩人進而交往、結婚，然而，廖科溢迎娶秦綾謙後，至少4名女子出面爆料他的感情醜聞，廖科溢承認錯誤，公開道歉，秦綾謙堅決和老公攜手面對風波，組建美好婚姻生活，如今夫妻倆育有寶貝兒子，經常在粉專分享一家三口的幸福日常，羨煞許多人。
資料來源：秦綾謙Donut & Yumi臉書
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今（26）日，秦綾謙發文，指出要就讀台北市公幼、非營利幼兒園，扣掉優先資格的順位，一般生要擠進去的中籤率簡直比中彩券還要低，兩歲專班尤其如此，讓她不解地問：「不是少子化嗎？」
秦綾謙表示，原本還傻傻地想說，如果真的抽不到公幼，就先找私立的幼兒園撐一年，但認真一找，私立也不一定有喜歡或適合孩子的，就算有屬意的，學費非常昂貴，以及也是要抽籤，對此，她大嘆：「唉～這陣子充滿了找幼兒園的焦慮感+不確定感，還要撐到五六月才會抵定。」
貼文發布後，引起不少家長共鳴，「因為老師們也都出走不幹了」、「我能體會你們的心情」、「真的，要找到適合孩子的幼兒園，確實不容易，辛苦了！」有人安撫秦綾謙，「我兒候補到混齡班，還是滿額學校，前面有機會很多棄讀，很有機會補上哦」、「我們公幼、幼幼班去年80幾抽40，我女兒有幸運抽到，但最後幾乎全部候補上了！我還想說真的是少子化效應！」
秦綾謙、廖科溢各自失婚後結婚 家庭生活美滿
秦綾謙有過一段失敗的婚姻，後來因緣際會因為工作的問題，與認識11年、同樣離婚的廖科溢連繫上，兩人進而交往、結婚，然而，廖科溢迎娶秦綾謙後，至少4名女子出面爆料他的感情醜聞，廖科溢承認錯誤，公開道歉，秦綾謙堅決和老公攜手面對風波，組建美好婚姻生活，如今夫妻倆育有寶貝兒子，經常在粉專分享一家三口的幸福日常，羨煞許多人。