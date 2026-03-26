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前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率弊案、政治獻金案，台北地院歷經一年多的時間審理，今（26）日下午一審宣判，柯文哲遭判處有期徒刑17年、褫奪公權6年；其中，檢方所起訴的4大罪名均成立。對此，民進黨發2點聲明回應，強調請當事人尊重司法、勇敢面對。對於柯文哲一審判決，民進黨發2點聲明回應，第一，對於司法個案，民進黨一向尊重司法，不評論個案，也不接受沒有事實基礎的指控；第二，相關問題請回到事實與法律，請當事人尊重司法、勇敢面對。柯文哲涉京華城容積率弊案、政治獻金案，被台北地檢署依圖利、違背職務收賄、公益侵占及背信等罪嫌起訴，被求刑一共28年6月。台北地院歷經一年多的時間審理，下午2時30分一審宣判出爐，柯文哲遭判處有期徒刑17年、褫奪公權6年；其中，檢方所起訴的4大罪名均成立。