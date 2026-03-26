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台股今（26）日開紅，開盤上漲136.49點，報33575.6點，早盤一度大漲逾450點，但盤中權值股後繼無力，加上中小型股獲利了結賣壓沉重，終場指數翻黑，回測33300關卡，下跌101.49點，以33337.62點作收，失守月線。台積電也收黑下跌5元，報收1840元。權值股多數跟著大盤收黑，台積電收盤下跌5元，報收1840元；鴻海上漲0.5元，報收200.5元；台達電下跌35元，報收1515元；廣達上漲2元，報收287元；聯發科下跌30元，報收1590元。盤面上，南亞科一度成今日強勢焦點，開盤跳空漲停，但隨後從高點回落，收盤翻黑報收225.5元。題材發酵下，低軌衛星族群今日強勢大漲，昇達科、正文雙雙漲停鎖死、華通漲逾6%，燿華收盤則微漲0.27%。傳產股造紙與塑化族群表現驚人，華紙、台聚四寶等同步漲停，反映資金流向低基期個股。光通訊、PCB族群也表現亮眼，聯亞鎖漲停，全新漲逾2%；千金股台光電盤中一度飆上3035元新天價，但隨後震盪，收盤漲逾3%。今日台股收在全日最低點，且月線得而復失，顯示市場對於高檔追價轉趨謹慎。儘管國際局勢利空淡化，但台股在三月下旬連續大漲後，獲利回吐壓力明顯。台股今日漲幅前十排名分別為瀧澤科、琉園、大略-KY、台灣精材、汎銓、佳穎、光麗-KY、聯寶、信錦、榮田。成交量前十排名則為信驊、穎崴、健策、鴻勁、旺矽、川湖、緯穎、精測、世芯-KY、台光電。