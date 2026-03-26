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國民黨新竹縣長初選進行中，上演副縣長陳見賢對決立委徐欣瑩，外界更揣測，徐欣瑩若輸掉初選，恐有脫黨參選的可能。對此，核能流言終結者創辦人黃士修今（26）日發聲，痛批徐欣瑩團隊整天灌迷湯、洗地，甚至自比高虹安，但實際上把地方友軍都得罪光，還狂打負面選戰，讓選民越來越反感，他更苦勸徐欣瑩，千萬不能脫黨。面對黃士修一番批評，徐欣瑩團隊則回應表示，所有意見都非常感謝。黃士修今痛批，徐欣瑩團隊看來是沒有要收斂的意思，不斷開帳號來洗地，重複貼上中央廚房說帖。但是，脫黨選到底有3種結果：一是鄭朝方勝，徐欣瑩成為裂解藍營的罪人；二是陳見賢勝，徐欣瑩是背棄國民黨的叛徒。2種都回不去了，立委連任也很危險，政治生命基本終結。三是徐欣瑩勝，這正是徐欣瑩團隊整天灌迷湯的劇本。黃士修認為，徐欣瑩團隊一直想自比為高虹安，但要知道，高虹安當選新竹市長，乃天時地利人和。高虹安本來就是民眾黨，被民進黨圍剿，激起社會同情，才一舉衝高。再者，新竹市和新竹縣的人口結構大不相同，把地方得罪光，想靠聲量壓勝，幾近不可能。黃士修揭露，徐欣瑩團隊執意孤行，甚至把不配合攻擊地方的友軍通通驅逐，整天上演自我中心的被害者情結。明明一開始民調大幅領先，卻狂打負面選戰。自稱帶萬人入黨，若穩穩地打，七三制也能取勝，卻竟迷信公關公司的操作，越洗選民越反感。黃士修認為，無論初選結果如何，撕裂成這樣，在大選階段都很艱難。國民黨在新竹縣這一局，他是滿悲觀的。最近幫徐欣瑩站台的藍委們也陸續設下防火牆。大家友情相挺，徐欣瑩可千萬不能脫黨，否則大家很尷尬。且一定會被民進黨見縫插針，外溢到其它縣市。針對黃士修批評，徐欣瑩辦公室發言人徐維遠則回應：「感謝關心，所有意見我們都非常感謝，也相信大家都期盼未來新竹縣的政治是充滿陽光與正派的，徐欣瑩會不負眾望，爲新竹縣下一個10年發展全力努力。」