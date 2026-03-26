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馬英九基金會近期掀起一場「家變」風波，傳出前總統馬英九透過金溥聰操刀，稱前執行長蕭旭岑和前幕僚王光慈離職是涉及財政紀律問題，後續會將具體事證送請司法調查。對此，前立委邱毅今（26）日表示，金溥聰利用馬英九的失智昏憒，以蕭旭岑為箭靶，將此事件司法檢調化，等於送給賴清德一個大禮，「這招也真是夠狠夠損」，而幕後黑手應該就是美國。邱毅今日在臉書發文表示，「金小刀過去之能對政局有威脅性，是來自兩個力量：一是馬英九莫名所以的信任，二是來自黎智英狗仔集團的支持。」邱毅直言，不過，這次金溥聰誤判了，馬英九已經過氣，甚至成了失智老人。黎智英也在香港監獄服刑，雖然壹傳媒垮了後還有鏡周刋，「但鏡周刊是聽命賴皇而非小刀。失去了馬英九和黎智英，金小刀就是無牙老虎。如果他還錯估形勢胡亂出刀，最後一定是慘敗收場，更使他悉心營造的紙老虎形象破滅。」邱毅指出，這次金溥聰挑起馬英九基金會風波，表面是攻擊蕭旭岑，其實在劍指鄭麗文，想破壞兩岸交流，直接消滅國民黨內的親中派，「但他為什麼臨老入花叢，心臟都裝了好多支架了，還冒著生命危險幹這檔儍事呢？說穿了就是替美國佬服務，向美國表達他效忠的剩餘價值。」邱毅續指，「其實不能孤立看這一事件，趙少康誣指中共介選國民黨主席選舉，朱立倫宴請立委另立黨中央、有人呼籲支持賴清德軍購特別預算，其間都具有高度的關聯性，背後都受一隻黑手在指揮，這支黑手應該就是美國。」邱毅狠酸，「金小刀想求表現，爭取美國老爹青睬，這招也真是夠狠夠損。他利用馬英九的失智昏憒，以蕭旭岑為箭靶，將此事件司法檢調化，等於送給賴清德一個大禮。蕭旭岑是國民黨副主席，銜鄭麗文之命負責兩岸交流，催生習鄭會成形。所以賴清德以國安情治辦案，必然搜索國民黨中央，傳喚鄭麗文到案，甚至羅織成罪。那九合一選戰還要打嗎？」邱毅直言，怪不得賴清德佈局沈伯洋選台北市長，沈伯洋只要配合此案，大打認知作戰，就勝券在握了。