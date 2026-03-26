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隨著AI快速推進、先進封裝持續升級，矽光子與光通訊產業正站上新一波成長浪頭。財信傳媒董事長謝金河指出，全球半導體產業已進入「銅退光進」的新階段，從2024年開始，高速傳輸正加速由銅線轉向光纖，帶動光通訊相關產業迎來全新機會，台灣業者也在這波趨勢中逐漸站穩腳步。不過，謝金河也提到，這波光通訊股價大漲並不完全對應當前財報表現，以上詮為例，公司去年全年獲利不高，今年1月甚至仍虧損，但股價已大幅走高。謝金河指出，上詮董事長林松福是台灣光通訊老兵，深耕此領域三十年，如今終於等到產業曙光。他認為，台灣光通訊產業能在這一輪趨勢中受到關注，台積電扮演帶頭角色是關鍵因素之一，也讓供應鏈業者更有底氣加速投入。上詮近來迅速完成31.6億元募資後，也正積極添購設備、擴充產能，準備迎接下一波需求成長。至於汎銓，謝金河則指出，董事長柳紀綸過去自聯電出身創業，近年也積極投入新設備開發，汎銓去年仍虧損，但今年元月已小賺268萬元。謝金河表示，這波光通訊熱潮並不只發生在台灣，美國與日本相關個股同樣大漲，代表市場已開始提前反映高速傳輸與矽光子帶來的產業變化。以美國為例，Lumentum、Coherent與在美上市的AAOI股價都出現多達10倍以上驚人漲幅，日本的古河電工、住友電工等也同步受惠。台灣方面，光聖、聯亞、上詮等股價表現同樣強勢，反映資本市場對產業前景的高度期待。汎銓26日股價收在漲停板474元，上詮下跌5.75%、收639元，但今年來上漲39%，自2023年收69.3元來，股價今年曾觸及734元，也已大漲超過10倍。