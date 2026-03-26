KKBOX表示「所有的出席藝人名單都還在談」，沒有否認也沒有承認！

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▲TWICE官方特別轉發KKBOX的貼文，粉絲都覺得她們會來。（圖／IG@twicetagram）

大批頂級韓星入圍KKBOX TWICE破天荒轉分享

台灣一年一度音樂盛會《第21屆 KKBOX風雲榜》 今（26）日正式宣布會在6月13日在台北小巨蛋舉辦，讓人驚豔的是，入圍「年度百大風雲歌手」的TWICE，破天荒在IG轉分享貼文，讓廣大ONCE嚇到「難道她們真的之前在大巨蛋說得很快再來，是真的嗎？」《NOWNEWS今日新聞》詢問官方，此外，其他入圍者包含G-DRAGON、aespa、CORTIS、BLACKPINK，各個都是頂級大咖，最後獎入誰手也引發好奇討論。這次《第21屆 KKBOX風雲榜》有許多日韓歌手入圍「年度百大風雲歌手」，包含TWICE、Ado、aespa、ALLDAY PROJECT、BLACKPINK、BOYNEXTDOOR、BSS（SEVENTEEN）、CORTIS、GD、IV等大咖韓星，但其中只有TWICE官方有轉發KKBOX貼文，讓許多粉絲瘋猜「她們是不是又要來台了！」《NOWNEWS今日新聞》詢問KKBOX，對方表示，他們都會標記入圍的藝人，但會不會轉分享都看個人，只是沒想到TWICE會分享，但屆時出席的所有藝人名單，目前都還在洽談中，沒有把話說死。事實上，TWICE才剛結束台北大巨蛋演唱會（3/20-3/22），8位成員在台上不斷表示，很喜歡台灣ONCE的能量，定延甚至在尾場說表示很快會再來，沒想到引爆陣陣尖叫，她後來解釋，「我想要說的是，如過今天粉絲可以玩的很開心的話，我相信我們下一次也有機會再來台演出的。」這段話如今再被歌迷拿出來討論，覺得這一定是TWICE給台灣歌迷的驚喜彩蛋。至於TWICE是否確定來台參加《第21屆 KKBOX風雲榜》，粉絲可隨時關注KKBOX官方社群專頁。