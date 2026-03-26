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▲小型車/大型車場考增加停讓項目。（圖／公路局提供）

▲小型車增加停讓行人與視野死角確認，強調行經行人穿越道沒有減速停讓，起駛前及轉彎前未做視野死角確認，將扣32分。（圖／公路局提供）

▲大型車增加於起駛前及轉彎前應執行指差確認。（圖／公路局提供）

▲（圖／公路局提供）

▲駕駛人1年內重複違反相同3大類違規，一般駕駛人累犯達3次、營業大型車職業駕駛人累犯達2次者，召回施以道路交通安全講習。（圖／公路局提供）

▲闖紅燈屬於3大類違規。（圖／公路局提供）

▲未依規定減速屬於3大類違規項目（圖／公路局提供）

公路局規劃3月31日起將實施駕照管理三策略，包含小型車及大型車的場考增加停讓項目，以及矯正防制班講習。若是考照時沒有行人與視野死角確認，路考就不及格；大型車增加於起駛前及轉彎前應執行指差確認。另，1年內闖紅燈、未依規定減速、無號誌路口未依路權行駛累積3次，就得要自費參加道安講習。今年1月起駕訓班訓練的學員已實施以人為本課程訓練，明確將停讓行人、視野死角確認及大型車指差確認，列為駕訓班學、術科公版教材標準化課程，也要求上課時講授具體停讓行人考驗項目。今年3月31日起公路局將進一步實施，「小型車/大型車場考增加停讓項目」，其中小型車增加停讓行人與視野死角確認，強調行經行人穿越道沒有減速停讓，起駛前及轉彎前未做視野死角確認，將扣32分。大型車增加在起駛前及轉彎前應執行指差確認，駕駛人須手指左方、右方等兩側後照鏡，以及前方視野、確認輔助系統，且須擺頭確認並口誦，若沒有做到也將一次扣32分。另外，在「矯正防制班講習」部分，為精進道路交通安全管理，公路局分析各車種A1事故十大肇因，針對惡性重大且影響安全之違規行為，擇定3大類違規作為「矯正防制班」召回講習對象，包含闖紅燈、未依規定減速以及無號誌路口未依路權行駛。公路局表示，駕駛人1年內重複違反相同3大類違規，一般駕駛人累犯達3次、營業大型車職業駕駛人累犯達2次者，自3月31起，即依規定召回施以道路交通安全講習。矯正防制班上課內容為「交通法令」、「肇事預防與處理及駕駛道德」及「道路風險辨識課程」，特別加強道路風險及道路上常見影響心理態樣，強化心理層面輔導，並新增路權分析與安全視距掌握，也加入道路路況辨識及正確使用駕駛輔助系統（ADAS）。