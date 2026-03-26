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國民黨主席鄭麗文昨在中常會上提到，「民進黨鈔能力買通媒體，買通名嘴，甚至民調」，引爆民進黨不滿，今（26）日要求鄭麗文收回言論並公開道歉，否則將採取法律途徑。國民黨則表示痛心，一連秀出7筆爭議案件，嗆民進黨別只會對外施壓，國民黨不會退縮。馬英九基金會人事風波延燒，國民黨主席鄭麗文昨在中常會聲援副主席蕭旭岑，直言少數聲音被媒體惡意放大，「民進黨用鈔能力買通媒體，每天有扣達(quota)買通名嘴，甚至民調」。民進黨發言人吳崢今表示，鄭麗文身為黨主席，面對爭議竟然轉頭向民進黨潑髒水，惡意造謠虛構言論，令人不恥，要求收回並公開道歉，否則將採取法律途徑，讓真相大白。國民黨則回嗆，不會因為民進黨的政治恐嚇而退縮，會持續要求政府公布標案、接受監督，捍衛人民知的權利，也讓社會看清楚，誰在面對問題，誰又在掩蓋真相。國民黨說，民進黨聲稱將針對鄭麗文主席的言論採取法律途徑，讓人痛心的是，執政黨面對質疑，不是說清楚、講明白，而是企圖以法律手段製造寒蟬效應、壓制監督聲音，這種作法不是在追求真相，而是在掩蓋問題。國民黨強調，民進黨若真想「讓真相大白」，就不要只會提告恫嚇，而應立即公布近年中央政府相關媒體標案、政策宣導採購、補助流向、決標標準及執行情形，接受全民檢驗。人民有知的權利，在野黨有監督的責任，執政黨更沒有迴避說明的空間。國民黨更一連點出7筆爭議案件，包括馬桶進口商得標國防部5.9億元旋風炸藥採購案、茶葉行得標海軍司令部資安維護案，老闆娘Po「我是人頭」、菸酒食品批發公司採購步槍鋼心彈4,550萬元、「國軍服裝供售站經營案」，評委不到一個月轉身當乙方獨董、資本額200萬的小吃店，承攬16.5億快篩標案、一人公司「超思」進口爛蛋，造成食安危機、公視董事球員兼裁判，拿下490萬行銷宣傳案，無視利益衝突迴避。