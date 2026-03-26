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▲台北地院外不少小草聽到判決結果後難以接受，忍不住崩潰落淚。（圖／記者鍾昀軒攝影）

前民眾黨主席身陷京華城容積率弊案、政治獻金案，歷經一年多的時間審理後。今（26日）下午2時30分一審宣判出爐，柯文哲遭檢方起訴的圖利、違背職務收賄、公益侵占及背信4罪均成立。而在宣判結果出爐後，不少聚集在台北地院外的小草情緒激動，對於宣判結果無法接受，一邊拉布條一邊哽咽狂喊：「柯文哲清清白白」、「賴清德下台」等語。今（26日）台北地院一審判決結果出爐，除了全案核心人物柯文哲被判有期徒刑17年、褫奪公權6年外，另10名被告分別為李文宗4年6月，沈慶京10年，應曉薇15年6月，黃景茂6年6月，彭振聲2年、緩刑3年，邵琇珮1年3月、緩刑3年，端木正1年，李文娟2年4月；至於吳順民及張志澄則為無罪。此外，在台北地院外有不少小草聚集聲援柯文哲，儘管民眾黨並未動員北上，僅用各自集結到場的方式挺柯文哲，仍吸引大批小草前來。而小草舉著「相信柯文哲，清清白白」、「可以不同立場，不可以沒良知」等字眼的布條外，一聽到判決結果後，有不少小草忍不住落淚，更有小草帶頭嘶吼其他支持者喊：「柯文哲清清白白」、「賴清德下台」、「小草挺柯P！司法要正義！」