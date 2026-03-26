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▲Google 旗下的Pixel 10系列率先開放與蘋果裝置分享檔案。（圖／記者周淑萍攝）

Pixel也能和iPhone互傳

三星近日正式宣布，Galaxy S26系列可以和iPhone AirDrop互傳檔案，更新後透過Quick Share支援與裝置互傳快速將資料分享給iPhone。《NOWNEWS今日新聞》實際使用Galaxy S26 Ultra更新後發現該功能台灣已經上線，選擇「快速分享」後會「與附近裝置分享」即可看到有開啟AirDrop功能的蘋果裝置，但初期僅限最新的Galaxy S26系列，未來才會逐步下放到更多安裝裝置。過去iPhone用戶靠AirDrop傳照片、影片與文件相當方便，但一直以來都只能iPhone對傳，如今三星終於補上這塊缺口，官方宣布Galaxy S26系列已可透過快速分享與蘋果裝置互傳檔案，實際測試，台灣也已經開放。三星「快速分享」與Apple裝置互傳的相容能力，等於打通Android與蘋果生態系之間長年存在的近距離傳檔障礙。三星官方也說明，這項功能會從Galaxy S26系列開始，後續是否擴展至其他Galaxy裝置，將另行公告。在三星之前，Google已率先讓Quick Share與AirDrop互通。Google去年11月宣布，Pixel 10系列首先獲得這項能力；到了2026年2月，Google再把支援範圍擴大到Pixel 9、Pixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XL與Pixel 9 Pro Fold。也就是說，目前已知可與iPhone透過這套相容機制近距離互傳檔案的Android手機，除了Pixel 9、Pixel 10系列外，如今也加入了三星Galaxy S26系列。《NOWNEWS今日新聞》實際將Galaxy S26 Ultra更新到最新版本的作業系統後，選擇想要傳送的檔案後，點選「快速分享」就能在「與附近裝置分享」內看到有開啟「AirDrop」的iPhone、iPad、Mac裝置，點擊想要傳送的裝置就能立即分享，相當方便。外媒《The Verge》指出，三星成為繼Google之後，第二個為Android手機加入AirDrop相容分享能力的品牌，也象徵Android與Apple生態系之間傳檔障礙，終於出現明顯鬆動。