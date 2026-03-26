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前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城容積率弊案、政治獻金案，遭到台北地檢署依圖利、違背職務收賄、公益侵占及背信等罪嫌起訴，被求刑一共28年6月。歷經台北地院一年多的時間審理，今（26）日下午2時30分一審宣判出爐，柯文哲遭判處有期徒刑17年、褫奪公權6年。對此，台北市議員「學姊」黃瀞瑩痛批，司法不該成為執政黨的政治工具，更不該成為打壓異己的手段。黃瀞瑩表示，京華城案子從一年前講到現在，經過議會調查小組結果，各界可看到完全沒具體事證，檢方也提不出所謂1500的相關證據。對於今日判決結果，全台灣人民對司法失去信心，圖利罪也讓未來北市公務員更難做事，未來也不會看到公務員有任何突破或創新作為，令人遺憾。黃瀞瑩強調，過去一年在開庭的過程中，不斷看見檢察官只有捏造的謊言、故事，以不正訊問的方式逼人認罪，甚至追殺本案的檢察官全數升官，司法不該成為執政黨的政治工具，更不該成為打壓異己的手段！民眾黨台北市議員林珍羽表示，對於此一判決結果深感遺憾，並對本案偵審過程中諸多程序正義疑慮。本案從偵查階段起即爭議不斷，無論是羈押程序、證據取得方式，乃至審理期間的輿論氛圍，均引發社會各界對於司法是否遭受政治力介入的高度質疑。林珍羽指出，在藍綠惡鬥的政治生態下，柯文哲案是否得到真正公正、獨立的審判，司法機關有責任給出更完整、更具說服力的交代。民眾黨自創黨以來，始終是打破藍綠惡鬥、推動第三條路的核心力量。本次判決不會動搖我們改革意志，反而更加堅定持續監督司法改革、捍衛程序正義的決心。林珍羽呼籲司法機關應回應社會對本案的種種疑問，司法若無法說服人民，就無法成為社會最後的信任防線。