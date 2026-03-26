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前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲，涉入京華城容積率弊案、政治獻金案，歷經1年多的時間審理後，台北地院今（26）日下午一審宣判出爐，柯文哲遭判處有期徒刑17年、褫奪公權6年，這消息讓北院外集結的小草崩潰，激動狂吼：「賴清德下台！」對此，知名電商網紅「486先生」陳延昶指出，徐春鶯案極可能燒到柯文哲，恐怕又是一條十多年的官司，這輩子恐將老死監牢。陳延昶稍早在臉書發文表示，自己根本先知，之前就說柯文哲除非命夠硬，否則這輩子恐將老死監牢，柯文哲被重判17年，他媽媽日前摔斷腿？各位，柯文哲還不只這樣，他還有其他弊案，而且徐春鶯案極可能發展到柯文哲，如果這樣的話，恐怕又是一條十多年的官司。「所以我說過，柯文哲除非命很硬，否則極可能這輩子將老死在監牢。」陳延昶進一步指出，現任黨主席黃國昌等民眾黨人，都會一一入獄。他預測，下一任民眾黨主席極可能就是蔡璧如，然後民眾黨已經走向泡沫化，年底選舉將會很慘。