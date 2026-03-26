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▲李文宗、張志澄與黃景茂一審判決出爐。（圖／NowNews攝影中心）

京華城容積率及民眾黨政治獻金案今（26）日宣判，除以柯文哲為首、包含李文宗、沈慶京、應曉薇等四人的「重罪組」外，其餘被告涉案事實與刑責也一併揭露。法院審酌各被告在案中角色、是否認罪及犯罪情節，判決結果出現明顯差異。在重罪組以外部分，前都發局長黃景茂被認定於京華城容積率案中，違法放寬容積條件，使特定業者獲取不法利益，構成圖利罪，判處有期徒刑6年6月，為該群被告中刑度最重，且因否認犯行，未獲減刑。彭振聲與邵琇珮同樣涉及京華城容積率案，因在職務上配合相關決策，使業者取得不法容積利益，亦構成圖利罪。不過2人於偵審中均認罪，彭振聲原遭求刑6年，依法減刑後判處2年、宣告緩刑3年；邵琇珮原求刑5年，減為1年3月，亦獲緩刑3年，顯示認罪態度對刑度有明顯影響。吳順民則被控在容積率案中收受363萬元賄款，涉犯違背職務收賄罪；張志澄則被指支付210萬元行賄，涉違背職務行賄罪。但法院審理後認為證據不足，2人均判決無罪。李文娟部分，則涉及民眾黨政治獻金案，被認定將政治獻金挪為他用，並以不實發票掩飾資金流向，構成公益侵占罪及違反商業會計法，判處有期徒刑2年4月。端木正則負責政治獻金查核，卻被認定製作不實查核資料，涉犯偽造文書罪，判處1年徒刑。