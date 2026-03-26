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民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城與政治獻金案，今（26）日一審判決出爐遭判17年徒刑、褫奪公權6年，2028總統夢破滅。綠委林俊憲表示，這對台灣政壇有重大影響，首先是藍白合規格降低，2028沒有民眾黨的角色；其次國民黨恐重新評估2026藍白合；最後是未來藍白合只會在立法院，國民黨仍需要8席白委，但2028民眾黨沒辦法成為關鍵少數，就會立刻泡沫化、立刻消失。林俊憲說，柯文哲一審遭判17年徒刑、褫奪公權6年，這對台灣政壇當然有重大的影響。首先藍白合規格降低，2028總統大選沒有民眾黨的角色，民眾黨出局。其次，2026縣市長選舉藍白合，柯文哲講話還剩下多少支持度，這也是國民黨要評估的，研判國民黨內部應該會出現兩種聲音，柯文哲還剩下多少小草，絕大部分的小草對柯文哲的信仰恐怕仍在，但一定嚇死所有的中間選民。所以國民黨跟柯文哲在今年選舉合作上，恐怕有一部分要重新評估。最後林俊憲表示，在國會國民黨仍然需要民眾黨8席，否則沒辦法為所欲為，所以藍白合未來會只剩在立法院，如果下一次的總統立委選舉以後，民眾黨沒有辦法再成為關鍵少數，那民眾黨就立刻泡沫化，「這個黨會立刻消失」。林俊憲表示，柯文哲這次被重判，現在要做的當然就是喊司法迫害、政治追殺。那在重判以後，還能剩下多少小草？這就是柯文哲現在最關心的，所以選前就製造政治事端，「因為天下大亂，小草才不會散」。