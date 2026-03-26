迎接清明節與兒童節連續假期，農業部林業及自然保育署表示，自4月3日至6日推出期間限定親子優惠，12歲以下兒童可免費進入內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南、富源及太平山（僅開放至鳩之澤）等14處國家森林遊樂區，並可免費搭乘烏來台車。
林保署表示，各森林遊樂區擁有不同自然樣貌，如同孩子各具性格與興趣，透過「森林屬性」的趣味概念，可引導孩子找到最適合的自然體驗方式。
喜愛觀察植物與季節變化的「草屬性」孩子，適合前往拉拉山、大雪山、阿里山及奧萬大等地，欣賞壯闊林相與豐富生態，漫步林間、仰望巨木；其中奧萬大於4至5月進入螢火蟲季，夜間將有螢光點點。
喜歡親水活動的「水屬性」孩子，則可走訪內洞、滿月圓、八仙山與雙流等森林遊樂區，沿溪流與瀑布步道前行；太平山鳩之澤溫泉亦提供放鬆身心的療癒體驗。對鐵道與機械充滿好奇的「鋼屬性」孩子，推薦搭乘烏來台車，沿著山林軌道緩緩前進。
喜愛故事與文化探索的「超能力屬性」孩子，可前往東眼山或池南，透過園區內的林業歷史設施與展示空間，了解台灣林業發展脈絡。而偏好陽光與熱帶風情的「火屬性」孩子，則適合走訪墾丁與知本，體驗珊瑚礁地形與南國森林景觀。昆蟲生態充滿興趣的「蟲屬性」孩子，可前往富源國家森林遊樂區。
林保署強調，森林不僅是休閒去處，更是孩子認識自然的重要教室，同時提醒，12歲以下兒童搭乘烏來台車須由成人陪同；另因道路施工，太平山目前僅開放至鳩之澤溫泉區，建議民眾出發前先查詢最新開放資訊。
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喜歡親水活動的「水屬性」孩子，則可走訪內洞、滿月圓、八仙山與雙流等森林遊樂區，沿溪流與瀑布步道前行；太平山鳩之澤溫泉亦提供放鬆身心的療癒體驗。對鐵道與機械充滿好奇的「鋼屬性」孩子，推薦搭乘烏來台車，沿著山林軌道緩緩前進。
喜愛故事與文化探索的「超能力屬性」孩子，可前往東眼山或池南，透過園區內的林業歷史設施與展示空間，了解台灣林業發展脈絡。而偏好陽光與熱帶風情的「火屬性」孩子，則適合走訪墾丁與知本，體驗珊瑚礁地形與南國森林景觀。昆蟲生態充滿興趣的「蟲屬性」孩子，可前往富源國家森林遊樂區。
林保署強調，森林不僅是休閒去處，更是孩子認識自然的重要教室，同時提醒，12歲以下兒童搭乘烏來台車須由成人陪同；另因道路施工，太平山目前僅開放至鳩之澤溫泉區，建議民眾出發前先查詢最新開放資訊。