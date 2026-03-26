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民進黨台中市議會黨團總召周永鴻今（26）日於台中市議會定期會，針對市長盧秀燕訪美專案報告提出質詢。他指出，市府提供的報告不僅格式混亂，更存在「沒去的寫報告、去的不用交代」等荒謬現象。他批評，盧秀燕在美國大談國際戰略論述，回台後面對軍購立場卻閃躲迴避，質疑這趟出訪僅是「用公帑作秀」。周永鴻質疑，市府提供的訪美補充報告中，主責單位竟列上並未隨行的「經發局」，局長張峯源甚至給出「成果豐碩」的評價；反觀真正隨行的局處，卻未見提出具體報告。他痛批，「沒去的寫報告、去的不用交代，市府到底在交代什麼？」周永鴻指出，盧秀燕在華府高調拋出以名字縮寫為名的「SHIOW」戰略論述，並對外表示「對美軍購是在買保險」。然而，當議員在議會質詢其對軍購的具體立場時，盧秀燕卻以「自己不是立法委員」為由拒絕表態。周永鴻批評，在美國談軍購頭頭是道，回台灣就迴避問題，這種「美台雙標」的態度令人懷疑。此外，周永鴻質疑盧秀燕在美國與著名漢學家黎安友（Andrew J. Nathan）會面，但補充報告卻隻字未提黎安友的核心主張。他強調，黎安友主張國際社會應對中國的行為保持高度警覺，這對台灣社會至關重要，市長與大師同桌卻不知其學術深意，這趟考察到底學到了什麼？周永鴻強調，盧秀燕訪美使用的是市民納稅錢，必須有實質外交成果。他呼籲市長不應在國外高談闊論、回國裝傻推託，否則這趟行程只是空殼化的個人政治作秀。