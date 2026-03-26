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前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城容積率弊案、政治獻金案，遭到台北地檢署依圖利、違背職務收賄、公益侵占及背信等罪嫌起訴，被求刑一共28年6月。歷經台北地院一年多的時間審理，今（26）日下午2時30分一審宣判出爐，柯文哲遭判處有期徒刑17年、褫奪公權6年。對此，民眾黨主席黃國昌對一審宣判的結果後，難以置信。黃國昌臉書發文表示，「坦白說，當庭聽到柯文哲創黨主席一審宣判的結果後，難以置信，心情迄今難以平復。很抱歉在還沒有看到判決理由以前，沒有辦法向大家完整說明。」黃國昌表示，然而，他完全無法理解，法院沒有認定柯文哲收受1500萬，卻把捐給台灣民眾黨的210萬當成賄款，但問題是：柯文哲根本不知道有捐210萬給台灣民眾黨，這到底是哪門子賄賂？而李文宗被控210萬共同收受210萬賄賂的部分無罪，簡直是太扯了。黃國昌指出，此時此刻，我們更要打起精神，因為這條路還非常非常的漫長，只要阿北沒有放棄，我們就不會放棄。更何況，我們在爭取的不只是柯文哲的清白，更是要挽救淪為民進黨禁臠的司法。他也在第一時間指示中央黨部全體同仁，全力協助柯家人，陪伴他們度過這一煎熬時刻。縱然身處雨中，我們必會盼到天晴。