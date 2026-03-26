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▲《雪山救狐狸》竟改編為周杰倫宣傳新專輯，還出現他2001年發行的《范特西》。（圖／阿信IG@ashin_ig）

華語歌壇天王周杰倫近日推出全新專輯《太陽之子》，讓等待已久的粉絲都大飽耳福。沒想到AI短劇《雪山救狐狸》，也搭上周杰倫這股發片熱潮，救白狐狸的大俠竟直接拿出周杰倫《范特西》專輯塞給白狐狸，白衣女子來找恩人時，直接亮出《太陽之子》，台詞也變「周杰倫出新專輯了」，還引用《不能說的秘密》經典台詞，讓大家笑翻。而五月天阿信也轉發這個短片，為好友宣傳。近日討論度超高的AI短劇《雪山救狐狸》，近日也搭上周杰倫發片風潮，竟直接改編幫他宣傳。大俠在雪山看到白狐狸時，塞給牠一張周杰倫在2001年發行的《范特西》專輯，還說：「給你張專輯，希望它可以陪度過這個冬天」。接著白衣女子找上門，詢問是否曾救過狐狸，原以為是來報恩，結果竟直接開始宣傳，「我是來告訴你周杰倫出新專輯了」。對方還引用周杰倫電影《不能說的秘密》經典台詞，「從我這邊到你那邊一共五步，一二三四五，杰倫出新專輯了」，結尾喊出：「周杰倫《太陽之子》首發，記得準時收聽喔」。這段搞笑影片讓阿信也忍不住轉發，還配上爆笑的表情符號，更是讓大家笑翻。而這次專輯的13首歌曲中，〈那天下雨了〉最受大家喜愛，觀看次數直接破60萬，高出其他歌曲近3倍。而周杰倫本人也發文認證，「開心大家對歌曲的喜歡，感覺滿多人喜歡〈那天下雨了〉」。據悉，這首歌之所以受到大批粉絲喜愛，是因為跟23年前的經典歌曲〈晴天〉非常相似。有網友在社群平台上貼出〈那天下雨了〉與〈晴天〉的歌詞對比，驚喜發現兩首歌是跨越23年的對話。〈晴天〉裡唱著「為妳翹課的那一天、花落的那一天、教室的那一間，我怎麼看不見、消失的下雨天、我好想再淋一遍」。而新歌〈那天下雨了〉則巧妙呼應：「翹課的那一天、花落那一天，教室那間我已看見、消失的下雨天、我想再淋一遍，我應該對妳唱著晴天」，讓不少老粉感動直呼「我好喜歡他歌詞都互相呼應，很有畫面！」