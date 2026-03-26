我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率案，一審判決結果今（26日）出爐。台北地方法院認定其涉犯違背職務收賄、公益侵占及背信等罪，判處有期徒刑17年，褫奪公權6年；同案多名政商人士亦遭判刑，震撼政壇與社會輿論。值得注意的是，審判長於宣判後說明，關於1500萬元部分，性質上僅屬被告在審判外所為不利於己之供述，依刑事訴訟法相關規定，該類供述不得僅憑法官自由心證作為認定犯罪之依據；在缺乏其他補強證據的情況下，依法不得據以認定犯罪事實。合議庭此次共審理11名被告，除柯文哲外，威京集團主席沈慶京依違背職務收賄罪判處10年徒刑，褫奪公權5年；台北市議員應曉薇則因涉案情節重大，被判15年6月徒刑。至於台北市前副市長彭振聲，則被依相關罪名判處2年徒刑、褫奪公權1年，並宣告緩刑3年；都委會前執秘邵琇珮判刑1年3月、褫奪公權1年，同樣獲緩刑3年；都發局前局長黃景茂則遭判6年6月徒刑。此外，台北市前市長辦公室主任李文宗，被依公益侵占及背信罪判刑4年6月；前木可公關負責人李文娟，則因公益侵占及違反商業會計法填製不實憑證罪，判處2年4月徒刑；會計師端木正判刑1年。至於應曉薇顧問吳順民與威京集團前財務經理張志澄，則獲判無罪。針對案件關鍵爭點，審判長江俊彥在宣判後特別說明，法院認定柯文哲與沈慶京成立違背職務收賄罪，主要是針對210萬元款項，認為雙方具有明確對價關係，屬於典型「前金後謝」的賄賂型態；至於外界高度關注的1500萬元部分，則僅屬被告於審判外所為不利己供述，依刑事訴訟法第156條之2規定，該類供述不得作為單一認定犯罪的依據，且缺乏補強證據，依法不得認定為犯罪事實。