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民眾黨前主席柯文哲涉京華城、侵占政治獻金、挪用眾望基金會款3案，遭求刑28年6月，北院今下午宣判一審17年有期徒刑、褫奪公權6年。對此，藍委盧縣一開第一槍，痛斥「殺人犯都沒關17年，柯文哲卻要關17年，賴皇萬歲萬萬歲」。台北地院今下午2時30分宣判，柯文哲涉入京華城案部分，依犯違背職務收受賄賂罪嫌13年6月，褫奪公權6年；侵占政治獻金部分，依犯2個公益侵占罪，分別判處有期徒刑6年、有期徒刑3年6月；挪用眾望基金會支付競總員工薪資背信案，犯背信罪判處有期徒刑2年6月，合併執行有期徒刑17年，褫奪公權6年。根據《正副總統選舉罷免法》，受死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之判決尚未確定，「不得登記」為總統、副總統候選人，意即只要一審或二審柯文哲被判10年以上，即使可上訴、尚未定讞，仍不能登記參選正副總統。藍委王鴻薇直言，如此重判意味柯文哲無法參選2028總統，對民眾黨來說，會認為是政治介入，對國民黨來說，會支持民眾黨和柯文哲在捍衛自身權益下，爭取上訴。王鴻薇表示，現在最重要的還是2026、2028選舉，相信藍白合會持續且更緊密，不會讓民進黨得逞，唯有贏得2026、2028，才能解決政治干預司法的情況。王鴻薇也質疑，起訴書中提到1500萬金流、收賄和對價關係，相關證據並非強而有力，檢方有種先射箭再畫靶的感覺，且偵查過程中又透過媒體放話，就是要政治人格抹殺柯文哲。藍委盧縣一則在臉書痛斥，殺人犯都沒關17年，柯文哲卻要關17年，賴皇萬歲萬萬歲」。