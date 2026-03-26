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▲陽帆（左起）、狄鶯、孫鵬及白冰冰錄製《超級冰冰Show》。（圖／記者嚴俊強攝影）

孫鵬、狄鶯隔18年合體！砸錢再婚內幕曝光

▲狄鶯（左）與孫鵬（右）離婚又再婚，受訪大翻舊帳。（圖／記者嚴俊強攝影）

藝人夫婦孫鵬、狄鶯1998年結婚，2000年離婚，隔了7年再結為聯理，至今感情恩愛，育有1子孫安佐，2人今（26）日錄製白冰冰、陽帆的節目《》，談及過往情感歷程，白冰冰吐槽「分分合合」，狄鶯秒澄清：「沒有分分合合，只有那一次」，白冰冰笑回：「那一次就蠻嚴重的」，孫鵬自嘲：「那次花了不少錢，做男生的要自愛，不然沒事還會被趕出家門。」相互鬥嘴開玩笑，足見感情深厚。孫鵬、狄鶯今稍早同台白冰冰及陽帆，受訪環節一開始，4人大開話匣子，紛紛回憶起當年淵源，狄鶯當時演出民視第一檔大戲《菅芒花的春天》正是改編自白冰冰的故事；白冰冰後來製作《花開正紅時》則選孫鵬作為劇中男主角；而孫鵬與陽帆於秀場時期就打好交道；1997年，孫鵬、狄鶯時因電視劇《我的阿爸我的子》相識並相戀，隔年結婚。孫鵬羞喊，17歲那年就對狄鶯一見鍾情，曾放話說「她以後會是我老婆」，事後女方知道這件事，內心頗為打動，孫鵬則深情回應：「那是我一生唯一的志願。」不過2人2000年時離婚，白冰冰吐槽「分分合合」並當場好奇原因，狄鶯秒澄清：「沒有分分合合，只有那一次」，白冰冰笑回：「那次就蠻嚴重的」，狄鶯幽默自虧：「都是我的錯！」下秒，白冰冰也虧孫鵬過去有「情場浪子」形象，他無奈承受：「以前都被逼的，年輕就是能者多勞，我們圈子漂亮女生又多，只好靠我。」談到當時離婚，孫鵬形容「花了不少錢」，如今與狄鶯感情穩定，並成為對方生命羈絆，他一邊感性一邊趣味地說，「做男生的要自愛，不然沒事還會被趕出家門。」語間藏滿對狄鶯的偏愛，令在場眾人稱羨。