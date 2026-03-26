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▲原亞太用戶若未在3月31日晚間8點前完成換卡，門號可能會暫停使用。（圖／取自《Pixabay》）

最晚3月31日晚間8點前換卡

遠傳：免費辦理、原合約權益不變

▲遠傳強調，提供原亞太用戶免費換卡服務，且原合約權益可持續沿用。（圖／記者周淑萍攝）

遠傳今(26)提醒，原亞太電信用戶所使用的SIM卡，將在2026年4月1日0時0分起停止提供行動服務，如果還沒完成換卡的用戶，最晚必須在3月31日晚間8時前至門市辦理，才能避免通訊中斷。遠傳表示，自2023年12月15日與亞太電信合併後，已陸續推動兩階段網路整併作業，其中第一階段基站整併已於2024年1月底前完成，原亞太用戶網路覆蓋站點也由原本6000多站提升至1萬多站，室內外收訊體驗同步改善。如今遠傳已完成第二階段網路整併與升級。由於遠傳與原亞太使用的網路系統不同，隨著原亞太核心網路階段性任務結束並熄燈，用戶若未更換SIM卡，將無法繼續使用行動服務。原亞太用戶若未在3月31日晚間8點前完成換卡，門號可能暫停使用，屆時恐出現至少1天無法收訊的情況，須等到4月2日起再到門市辦理復機，才能恢復通訊。為提醒尚未換卡的用戶，遠傳表示，先前已透過專人電話、簡訊、紙本專函、官網與帳單訊息等多種方式通知，其中3月期間，至少已對每位未換卡用戶寄送5則以上簡訊，並曾於去年8月與12月兩度寄發紙本專函。遠傳提醒，依主管機關規範，更換SIM卡必須由用戶本人親自前往遠傳門市，並出示雙證件正本，供門市人員核對身份及留存相關資料。同時強調，目前提供原亞太用戶免費換卡服務，且原合約權益可持續沿用，另也提供其他多元資費方案供用戶選擇，呼籲尚未辦理換卡的民眾儘速前往門市，以免影響通訊使用。