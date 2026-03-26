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前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲，涉入京華城容積率弊案、政治獻金案，歷經1年多的時間審理後，台北地院今（26）日下午一審宣判出爐，柯文哲遭判處有期徒刑17年、褫奪公權6年，消息一出，引發各界議論紛紛。對此，資深媒體人羅友志直言，輿論再幫柯文哲辯解「司法追殺」、「司法已死」，已經毫無意義。台北地檢署日前依圖利、違背職務收賄、公益侵占及背信等4罪嫌起訴，柯文哲被求刑一共28年6月。羅友志指出，如今柯文哲遭判17年、褫奪公權6年，量刑接近三分之二，在司法上解讀，就是「有罪無異議」。羅友志表示，從此輿論上，再幫柯文哲辯解「司法追殺」、「司法已死」，效力也遞減非常多，甚至毫無意義。至於褫奪公權6年，很多人說「要卡他2028」，以此當政論題材、話題炒作，沒有異議。但是，法官褫奪公權的意義，就是「褫奪公權」。最後，羅友志做出結論，柯文哲能量將大量消散，民眾黨準備好能量補充包了嗎？還是，要死守最大能量，一起「努力」到底，也就是同歸於盡。