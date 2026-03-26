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▲經典款統一布丁售價12元（圖左），限定版「焦糖出走咘布」售價18元（圖右）。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲統一布丁 焦糖出走咘布」，實際吃起來與經典款統一布丁差異不大。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲「可樂果濃厚臭豆腐口味」（圖右）是這次7-11愚人節黑馬商品，一開封臭味飄超遠，但吃起來依舊很美味。（圖／記者鍾怡婷攝）

7-11愚人節推出反差系美食，4月1日起開跑「愚人節WOW大賞」。其中「統一布丁 焦糖出走咘布」少了經典款焦糖，引發網友熱議。《NOWNEWS》記者實際開箱試吃「焦糖出走咘布」，口味與經典款相差不大，想嚐鮮的民眾別錯過3月30日會員搶先預約名額，不怕買不到。此外，這波愚人節搞怪美食中，最獵奇、最受推薦的「可樂果 濃厚臭豆腐口味」莫屬，開封瞬間臭味飄散，臭到沒朋友！《NOWNEWS》記者搶先試吃 統一布丁「焦糖出走咘布」，實際口感與經典款 統一布丁 差異不大。主要差別在於經典款的黃色布丁味道保留，而焦糖則被去掉。若習慣將布丁與焦糖攪拌一起吃的民眾，會覺得甜度稍微降低；但若習慣分開吃，味道差別幾乎感受不到。但若是重視CP值的消費者就要留意價格差異，經典款統一布丁售價12元，限定版「焦糖出走咘布」售價18元，價差6元。若本身不特別排斥焦糖，其實購買經典款只吃黃色布丁的部分，口味幾乎相同，還能更省錢。今年7-11愚人節推出超過20款創意惡搞美食，每款話題十足。不過實際開箱試吃後，最推薦送朋友的不是咘布，而是 「可樂果 濃厚臭豆腐口味」。這款經典螺旋可樂果，靈魂附上臭豆腐風味，濃郁蒜香搭配微辣椒香，鹹香辣一次到位，完美還原夜市現炸臭豆腐的迷人滋味。只要一開封包裝就能聞到濃厚的臭豆腐味道，帶有古怪的臭豆腐發酵味道，就算放在桌上遠遠的也聞得到，非常推薦愚人節送給朋友，讓好友被鹹香臭豆腐味包圍，且雖然聞起來帶點詭異，不過實際吃起來非常鹹香夠味，比起普通可樂果更有味道、更鹹，不知不覺就會連吃好幾個停不下來。「可樂果 濃厚臭豆腐口味」為超商獨家販售，每包原價35元，自4月1日起至29日，購買2件79折，若持uniopen聯名卡結帳享3件75折。