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前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲涉入京華城容積率弊案、政治獻金等案，，台北地院今（26）日下午一審宣判有期徒刑17年、褫奪公權6年，引發全台討論。國際媒體在第一時間也紛紛關注此次判決。台北地檢署日前依圖利、違背職務收賄、公益侵占及背信等4罪嫌起訴，柯文哲被求刑一共28年6月。今日一審判決出爐，柯文哲遭判處有期徒刑17年、褫奪公權6年；其中，檢方所起訴的4大罪名均成立。根據《總統副總統選舉罷免法》第26條規定，凡是曾犯貪汙罪經判決確定，或受死刑、無期徒刑、十年以上有期徒刑尚未確定者，不得登記參選。在判決出爐後，柯文哲2028再度參選總統之路確定夢碎。由於這項判決將影響未來台灣政治前景，國際媒體也關注結果。日經亞洲認為，這項判決可能會加劇台灣目前持續性的政治危機。法新社則提到柯文哲支持者的看法，柯粉仍政治迫害的受害者，喊話要為柯尋求正義，並哭喊「我們不能允許台灣成為一個沒有是非觀念、沒有正義的社會。」路透則提到，台灣反對黨利用多數席次阻撓政府法案計畫，推動自己排定的立法議程。並回溯柯文哲過去透過關注高昂的房價等議題，在台灣吸引了大批熱情的粉絲，其中大部分是年輕人。部分支持者在北院外舉行抗議活動，宣稱柯文哲是無辜的。中國官媒新華社則是最快關注此事的國際媒體，不過僅以柯貪污罪名成立，判處17年有期徒刑敘述。