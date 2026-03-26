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前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率弊案、政治獻金案，台北地院歷經一年多的時間審理，今（26）日下午一審宣判，柯文哲遭判處有期徒刑17年、褫奪公權6年；其中，檢方所起訴的4大罪名均成立。對此，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄受訪時表示，任何一件司法案，不分藍綠，就是依法辦理，不需用政治立場去看待，「沒有任何一個人可以凌駕在法律之上」。柯文哲涉京華城容積率弊案、政治獻金案，被台北地檢署依圖利、違背職務收賄、公益侵占及背信等罪嫌起訴，被求刑一共28年6月。台北地院歷經一年多的時間審理，下午2時30分一審宣判出爐，柯文哲遭判處有期徒刑17年、褫奪公權6年；其中，檢方所起訴的4大罪名均成立。對於判決結果，莊瑞雄受訪時說，民進黨團予以尊重，這是一個法治國家最基本的原則，相關的案件，歷經嚴謹調查、審判程序，今天做出一審的判決，社會各界都應理性的去看待，不用去過度的政治操作。莊瑞雄提到，民進黨立場是，任何一件司法案，不分藍綠，本來就是依法辦理，面對這種公共利益跟廉政的案件，還是要回歸司法的專業的審理，不需用政治立場去看待，且該案還能上訴，後續還有司法程序。莊瑞雄提到，相信柯文哲、其他相關當事人，都應該尋求正當的法律程序，去捍衛其權益，台灣社會應該是期待的是一個乾淨透明的政治環境，沒有任何一個人可以凌駕在法律之上。