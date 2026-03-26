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前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城容積率弊案、政治獻金案，遭到台北地檢署依圖利、違背職務收賄、公益侵占及背信等罪嫌起訴，被求刑一共28年6月。歷經台北地院一年多的時間審理，今（26）日下午2時30分一審宣判出爐，北院認定柯文哲收賄210萬，判處有期徒刑17年、褫奪公權6年。對此，網紅「館長」陳之漢表示，北院非常勉強去湊這個210萬的政治獻金去判，覺得非常誇張。民眾黨預訂傍晚5點在台大國際會議中心舉行記者會，館長表示，210萬政治獻金北院咬定是主軸嘛，社會大眾必須看到 210 萬的政治獻金，法官說這叫做後謝，主軸在這裡。館長反問，「那這一年來呢，各大媒體，各大政論節目，各位所謂的民進黨的這些名嘴，講的什麼幾千萬啊，幾億啊，錢在哪裡？」今天還是看到法院非常的為了配合民進黨政府，非常的勉強去湊這個 210 萬的政治獻金去判，當然我們所有人都覺得非常誇張。」