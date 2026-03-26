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中央銀行最新本國銀行營運績效季報出爐，2025年全年稅前淨利衝上新台幣5819億元，續創歷史新高，平均員工貢獻度290.5萬元同步創高。就各銀行員工貢獻度來看，以花旗銀行平均每人貢獻1658萬元再拿下第一，上海商銀以581.1萬元排名第二，滙豐銀行、京城銀行及兆豐銀行也擠入前5名。根據央行統計，去年本國銀行稅前淨利5819億元，年增606億元，年成長11.62%，平均股東權益報酬率（ROE）及資產報酬率（ROA）分別為10.93%及0.77%；平均員工貢獻度（稅前淨利/員工人數）290.5萬元。2025年底逾放比率持平於0.15%。在個別銀行表現上，若排除性質特殊的輸出入銀行與農業金庫，花旗銀行在調整業務結構、拆分消金業務後員工人數下降之下，也帶動平均員工貢獻度顯著提升，已連續2年拿下第1，平均每位員工貢獻1658.03萬元，再來是上海商銀581.15萬元、匯豐商銀574.18萬元、京城銀行480.04萬元及兆豐銀行475.34萬元。若就8大公股銀行觀察，以兆豐銀行475.34萬元居冠，再來是台灣銀行425.03萬元，第3則是第一銀行366.11萬元，前3名排名與前一年相當。值得注意的是，華南銀行員工貢獻度大幅成長至351.68萬元，超越土地銀行347.87萬元，躍居第4。至於純網路銀行部分，包括將來銀行、LINE Bank及樂天銀行等3家業者，目前仍呈現虧損，尚未產生員工貢獻度。