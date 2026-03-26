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李朝卿：刑期總計656年、已入監服刑

▲前南投縣長李朝卿。（圖／資料照片）

陳水扁：刑期20年、三審定讞

▲前總統陳水扁。（圖／資料照片）

葉世文：判刑14年

鄭文燦：遭求刑12年、全案未定讞

▲前桃園市長鄭文燦。（圖／資料照片）

林益世：遭求刑12年、全案未定讞

▲國民黨前立委林益世。（圖／資料照片）

林姿妙：判刑12年6個月、仍在上訴

▲宜蘭縣長林姿妙。（圖／資料照片）

蘇震清：一審刑期10年、全案可上訴

▲無黨籍前立委蘇震清。（圖／資料照片）

陳重文：一審刑期9年、全案可上訴

▲北市議員陳重文。（圖／民眾提供）

高虹安：二審6個月、仍在上訴

▲新竹市高虹安。（圖／新竹市政府提供）

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金侵占等案，台北地方法院今（26）日下午一審宣判，柯文哲被判應執行有期徒刑共17年，其中在京華城案涉及貪污罪部分，判處有期徒刑13年，並褫奪公權6年，全案仍可上訴。《NOWNEWS今日新聞》整理歷年因貪污遭判決的政治人物刑期，帶您一次看。前南投縣長李朝卿被控在南投縣長任內辦理莫拉克風災復建工程等多項工程，向包商收取回扣，南投地檢署依貪污治罪條例起訴李朝卿，最高法院自民國107年至113年間先後判決98罪有罪確定，被判有期徒刑定讞，刑期總計656年4月，檢方聲請定應執行刑，最高法院維持台中高分院認定，裁定應執行21年2月確定。李朝卿已於107年10月間入監執行。前總統陳水扁因涉入龍潭購地、陳敏薰買官及洗錢等弊案，經最高法院三審定讞，合併執行刑為20年，併科罰金1.7億元，褫奪公權10年。陳水扁自2010年12月發監服刑，入監服刑共計6年40天後，因身體健康因素，法務部矯正署於2015年1月5日核准保外醫治。前內政部營建署署長、前桃園縣副縣長葉世文2011年擔任營建署長期間，在「林口A7住宅案」中，收受遠雄集團總裁趙藤雄賄賂4百萬元。2013年他轉任前桃園縣副縣長後，又在「八德合宜住宅案」中收受趙行賄1600萬元。檢方之後又查出他於營建署長任內，在「新竹眷改案」尚未招標前，預先向趙藤雄期約索賄2200萬元，另外檢方也查出他帳戶還有3300多萬元不明來源的財產，檢方針對4大犯行，提起公訴；案經最高法院於2018年4月間駁回定讞，高院2018年5月間定應執行有期徒刑14年。前桃園市長鄭文燦涉嫌在華亞科開發案中收賄500萬元遭訴，桃園地檢署2024年8月27日依貪污治罪條例起訴鄭文燦及共犯等共11人，由於鄭文燦否認犯行、賄款高達新台幣500萬元，建請重判有期徒刑12年，全案未定讞。貪污犯行纏訟至今已13年，對其是否以「公務員假借職務恐嚇得利罪」輕判 4 年 10 月，還是用刑度7年起跳的《貪污治罪條例》收賄罪，歷審法院見解歧異；案件目前由台灣高等法院進行更二審審理中。宜蘭縣長林姿妙被控涉貪，一審判處合併執行有期徒刑12年6個月，現已停職。檢方不服一審判決林姿妙量刑過輕，提起上訴；林姿妙不服一審判決提起上訴，二審由高院審理。無黨籍前立委蘇震清被控收受前太流公司董事長李恒隆2580萬元賄款，質詢經濟部SOGO案；台北地院認為蘇震清主動索賄，犯後態度不佳，重判有期徒刑10年，褫奪公權5年，全案可上訴。國民黨北市議員陳重文涉施壓北市社會局租用台智光網路服務，再設公司承接採購案，貪污圖利自己近309萬元及夥伴61萬元。北院2024年12月27日判陳重文8年6月徒刑，另6月徒刑得易科罰金，全案可上訴。新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，一審依貪污罪判刑7年4月，二審改依偽造文書罪判刑6月。高檢署2026年1月5日表示，本案確有詐領犯意，原判決認事用法尚有違誤，判決違背法令，已上訴；高虹安於一審判刑後停職，市長職務由新竹市副市長邱臣遠代理，二審改判後復職。