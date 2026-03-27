想翻身、求財運，最快的方法竟是「祭拜祖先」？清明節將至，許多人準備返鄉祭祖，但命理專家王老師提醒，祖先就是子孫的根脈，「根部枯了，花葉怎麼會茂盛？」若覺得事業、財運一直沒起色，可能是你一直以來都拜錯了！王老師揭露最強改運法，強調祭祖不用等清明，平常就能做，並點出民眾最常犯的「3 大拜祖先地雷」，快檢查你是不是也漏掉了。
拜錯地雷一：只會抱怨不順（正解：報喜不報憂）
許多人習慣在牌位前大吐苦水、抱怨生活不順與種種委屈，這其實是大忌！王老師指出，祭拜時應掌握「報喜不報憂」的原則。主動告訴祖先你最近達成的小成就，透過分享喜悅，這種正能量的連結會形成最強的護持力；千萬別把負能量傳遞給祖先，否則運勢難以大開。
拜錯地雷二：迷信昂貴供品（正解：誠心大於一切）
第二個常見錯誤，是認為祭祖一定要準備昂貴的供品或遵循繁雜儀式。王老師強調：「誠心大於一切。」建議民眾忘掉不必要的繁文縟節，祭祖最核心的關鍵在於「能量傳遞的環境」，也就是拜拜時你真心對祖先說的話。專注於內心對話，比起燒香擺滿桌更重要。
拜錯地雷三：狂燒紙錢卻忘記迴向（正解：善行做功德）
這是最多人漏掉的關鍵！許多人以為燒越多紙紮 iPhone、金紙越好，卻忽略了真正的能量來源。《易經》提到「積善之家必有餘慶」，王老師建議，可以用祖先的名義做公益、行功德。
王老師提醒，祭祖的本質是「飲水思源」，只要與根脈重新對接，運勢自然會隨之翻轉。平時若感到迷茫，不妨隨時透過上述方法與祖先對接能量，為自己的財運與事業種下成功的種子。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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許多人習慣在牌位前大吐苦水、抱怨生活不順與種種委屈，這其實是大忌！王老師指出，祭拜時應掌握「報喜不報憂」的原則。主動告訴祖先你最近達成的小成就，透過分享喜悅，這種正能量的連結會形成最強的護持力；千萬別把負能量傳遞給祖先，否則運勢難以大開。
第二個常見錯誤，是認為祭祖一定要準備昂貴的供品或遵循繁雜儀式。王老師強調：「誠心大於一切。」建議民眾忘掉不必要的繁文縟節，祭祖最核心的關鍵在於「能量傳遞的環境」，也就是拜拜時你真心對祖先說的話。專注於內心對話，比起燒香擺滿桌更重要。
拜錯地雷三：狂燒紙錢卻忘記迴向（正解：善行做功德）
這是最多人漏掉的關鍵！許多人以為燒越多紙紮 iPhone、金紙越好，卻忽略了真正的能量來源。《易經》提到「積善之家必有餘慶」，王老師建議，可以用祖先的名義做公益、行功德。
- 做法： 祭拜時，拿著公益收據誠心稟告這份善心，將善行能量「迴向」給祖先。
- 效果： 這份實質的善心迴向，比燒大量的紙錢有用得多。當祖先這份「根苗」茁壯了，子孫的運勢自然能開花結果。
王老師提醒，祭祖的本質是「飲水思源」，只要與根脈重新對接，運勢自然會隨之翻轉。平時若感到迷茫，不妨隨時透過上述方法與祖先對接能量，為自己的財運與事業種下成功的種子。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。