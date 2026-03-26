面對人工智慧（AI）快速發展所帶來的產業重組壓力，台中市工商發展投資策進會今（26）日攜手台中市國際工商經營研究社（IMC），於大墩文化中心舉辦「AI數位行銷新浪潮論壇」，與產業界共同探討中小企業在轉型浪潮下的挑戰與契機，工策會強調將以「實戰實用」為核心，全力協助企業迎戰未來。
「AI不僅是技術工具，更是驅動產業升級的關鍵引擎。」IMC社長王大榮指出，本次AI論壇內容呼應工策會所強調的實務導向，採「專題演講」與「實務對談」雙主軸進行。除邀請達摩媒體執行長林合政解析AI行銷趨勢外，亦由三位來自不同產業的IMC社友分享實際導入AI的經驗，說明如何優化營運流程、提升決策效率，並在行銷端創造具體成果，讓與會者能從案例中直接汲取可行方法。
王大榮表示，IMC適逢創社61週年，社團長年以「學習、成長、交流」為核心，致力打造跨產業共學平臺。目前全臺自宜蘭至屏東共設15個分社，維持「一縣市一社」的運作模式，強調深度經營與資源整合。除了產業議題，IMC亦展現其多元社群能量，社團除定期舉辦月例會、企業參訪與經營研究外，也發展讀書會、登山、自行車等多樣化次級團體，提供企業主在高壓經營之外的交流與支持，形成共學共好的成長環境。
工策會總幹事陳學聖致詞表示，當前AI技術快速演進，對中小企業而言既是機會也是壓力，更像是必須做出抉擇的十字路口。一方面企業需投入相當成本導入新技術，另一方面若裹足不前，則可能在市場競爭中被淘汰。他特別提醒，若缺乏完善的市場與銷售規劃，單純提升產能反而可能造成庫存壓力，進一步影響企業營運體質。
陳學聖指出，臺中作為臺灣製造業的重要核心，中小企業長期展現高度彈性與韌性，尤其企業主「親力親為」的學習文化，更是關鍵優勢。相較部分地區由員工代為參與課程，中部企業主多半親自投入學習第一線，積極吸收新知、快速決策，這樣的行動力將成為迎戰AI浪潮的重要基礎，對中部產業深具信心。
「企業主的時間非常寶貴，我們提供的內容一定要能立即解決問題，這是工策會最重視的事情。」陳學聖強調，工策會近年積極推動各項產業輔導與課程，皆以「聽得懂、學得會、用得上」為原則，致力於縮短理論與實務之間的落差，讓企業在最短時間內看見成效。
工策會表示，未來將持續發揮行政效率與資源整合優勢，攜手民間團體與企業社群，打造完善的學習轉型平臺。透過論壇交流為臺中產業注入 AI 時代的新動能，並在企業面臨轉型需求或創新構想時，積極媒合資源、排除障礙，成為中小企業在變動局勢中穩健前行的最強後盾。
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工策會總幹事陳學聖致詞表示，當前AI技術快速演進，對中小企業而言既是機會也是壓力，更像是必須做出抉擇的十字路口。一方面企業需投入相當成本導入新技術，另一方面若裹足不前，則可能在市場競爭中被淘汰。他特別提醒，若缺乏完善的市場與銷售規劃，單純提升產能反而可能造成庫存壓力，進一步影響企業營運體質。
「企業主的時間非常寶貴，我們提供的內容一定要能立即解決問題，這是工策會最重視的事情。」陳學聖強調，工策會近年積極推動各項產業輔導與課程，皆以「聽得懂、學得會、用得上」為原則，致力於縮短理論與實務之間的落差，讓企業在最短時間內看見成效。
工策會表示，未來將持續發揮行政效率與資源整合優勢，攜手民間團體與企業社群，打造完善的學習轉型平臺。透過論壇交流為臺中產業注入 AI 時代的新動能，並在企業面臨轉型需求或創新構想時，積極媒合資源、排除障礙，成為中小企業在變動局勢中穩健前行的最強後盾。