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前台北市長、民眾黨主席柯文哲身陷京華城弊案、政治獻金案，一審遭判有期徒刑17年、褫奪公權6年。宣判結束後，北院立即召開強制處分庭，柯文哲強調自己「絕不會逃亡」。稍早，法院裁定結果出爐，柯文哲維持7千萬元交保。而在柯文哲離開北院時，面對眾多支持者揮手致意，被問到「有沒有覺得很誇張，不讓你選總統？」時，柯文哲也露出一抹神秘的微笑，至於場外小草則不斷高喊：「柯文哲，清清白白！」柯文哲今（26日）下午抵達北院聽判時，神色明顯相當輕鬆，甚至在庭內和律師有說有笑。直到宣判結果出爐後，柯文哲才瞬間轉為嚴肅的表情。柯文哲表示，自己的保釋金是向母親和妹妹借貸來的，希望能夠將保。而對於目前施行的「科技監控（戴電子腳環）」及「限制住居」等有意見，並強調自己「不會逃」，認為沒有監控措施的必要。稍早，法院裁定柯文哲維持7千萬交保。柯文哲簽名後離開北院時，神情輕鬆，面對大批等待的媒體揮手致意、面露微笑。不過，柯文哲一審刑期為17年，根據根據《總統副總統選舉罷免法》第26條規定，凡是曾犯貪汙罪經判決確定，或受死刑、無期徒刑、十年以上有期徒刑尚未確定者，不得登記參選。因此，柯文哲被問到「有沒有覺得很誇張，不讓你選總統？」也露出了神秘微笑，並未多做說明。