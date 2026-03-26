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為了因應中捷藍線施工引發的交通壓力，交通主幹道「台灣大道」的衝擊引發地方高度關注。今（26）日市議員黃馨慧在議會專案報告中指出，為避免西屯區及大台中陷入交通癱瘓，替代道路「市政路延伸工程」必須加速達陣。對此，建設局長陳大田回應，第二標工程已克服廠商財務問題重新啟動，目標於116年上半年完工。黃馨慧表示，台灣大道平日尖峰時段車流量已趨飽和，未來藍線施工伴隨的圍籬架設與車道縮減，勢必讓交通壓力倍增，甚至衝擊中部產業運輸效率。她強調，市政路延伸工程不只是單一建設，而是應對捷運施工衝擊的「戰略性布局」，若能及早通車，將能有效串聯工業區與市區，形成完整的東西向運輸路網，避免市民陷入出門即塞車的困境。針對工程進度，黃馨慧指出市政路第一標（工業區一路至安和路）已於去年完工，目前關鍵在於第二標（安和路至環中路三段）能否在捷運藍線動工前通車。建設局長陳大田回應，第一標通車後成效顯著，雖然第二標曾因協力廠商財務困境受到影響，但市府已於三個月內尋獲替代廠商並重新啟動施工。目前目標工期由今年底調整至明年（116年）上半年。他承諾，未來捷運進入市區施工後，市政路延伸段定能發揮關鍵的替代道路功能。