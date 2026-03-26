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享溫馨即將掛牌上市，承銷價暫定30元。享溫馨總經理李奇霖表示，享溫馨顛覆對KTV刻板印象，以庭園式風格加上餐飲，鎖定全齡化包含學生族群、商務人士，有家長認為是另類親子餐廳，甚至為填補12點前包廂空檔推出樂齡專案，不只推廣長者唱歌做心肺運動，更創造公司一成營收。享溫馨今（26）日舉辦上市前業績發表會，旗下經營16家KTV，主要在中南部及花東地區，數量南台灣之冠，另有4家婚宴會館、3家打享野鍋及1家御享鐵板燒，形成歡唱、餐飲與宴會三大事業跨品牌、跨場域的客流互導效益。同時，包廂無菸味並把火鍋與鐵板燒導入KTV包廂，打造出「複合式娛樂餐飲」，創造傳統KTV的差異化。台灣KTV產業2025年營業額達158.61 億元，餐館業規模則上看8,540.5億元，享溫馨正好站在兩大消費市場的交會點上。李奇霖說，財政部登記視聽歌唱約1000間，但是裡面包含小吃部、男女陪侍等，KTV約僅有200間，前三名除享溫馨外，好樂迪45間、錢櫃18間。享溫馨2025年總來客數達170萬人次，宴會服務桌數超過3萬桌，營運根基穩固。享溫馨近三年視聽歌唱市占率分別為6.74%、7.12%、6.08%，享溫馨以約1%的KTV門市家數佔比，單店營運效率顯著優於同業，創造相對高的營收貢獻，反映品牌力、坪效與客單價均具競爭力。全球視聽娛樂市場同步擴張，研調機構Dimension Market Research預估，全球卡拉OK市場2025年營收約91.67億美元，至2034年將以年複合成長率 5.2%擴張至144.57億美元；2025年台灣KTV產業總產值約158.61億元，皆為產業長期發展提供有利背景。在餐飲業部分，李奇霖說，去年成長率僅2%，主要是受到美國關稅衝擊，加上高雄又以傳產業居多，導致消費力減弱，成長率不如疫情後每年有逾三成的成長率。另外，去年部分包廂輪休歇業，去年淨利約4000萬元，EPS為0.68元李奇霖指出，享溫馨接下來將跨足旅宿業，鎖定高鐵左營站步行5分鐘地點，規劃100間房間，開設「Hotel 享」，看準演唱會經濟鄰近有世運主場館，也是未來台積電設廠後最靠近的商務旅館。他分析，以前蓮潭會館就算設施老舊，憑藉鄰近高鐵站的地理優勢，每日仍有五成以上的住宿率，現在蓮潭會館改由陽交大進駐，因此最靠近高鐵站旅館，未來發展可期。