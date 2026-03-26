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民眾黨前主席柯文哲涉京華城、侵占政治獻金、挪用眾望基金會款3案，遭求刑28年6月，北院今下午宣判一審17年有期徒刑、褫奪公權6年，柯文哲確定2028年無法參選總統。對此，國民黨前主席朱立倫嫡系子弟兵、桃園市議員凌濤表示，「柯文哲主席被重判17年，2026、2028藍白合才能破除綠共獨裁。」凌濤說，先前官司未判，有些人對民進黨還存有想像，認為綠營不至於把司法當工具，有可能輕輕放下，在野與執政黨的友善對話可現一絲曙光，但這些想像的前提，是建立在司法仍有獨立空間的判斷之上。凌濤指出，現在主事者心意甚堅，重判柯文哲，而審判柯文哲主席的過程更讓社會感受到雙重標準、羈押不公，把司法政治武器化，幾近司法追殺。過去有高虹安案件前車之鑑，案情判決出現驚天逆轉，最終結果證明過程就是政治圍攻潑髒水，民進黨不要妄想製造恐懼。凌濤強調，當民眾黨遭遇建黨最大危機，在野需要團結一心，對抗賴清德司法追殺統治的道路是一條馬拉松，此刻仍然不能放棄。2026、2028藍白團體戰，從今天開跑，沒有任何不合作的空間，此刻已不是為了選舉成敗，而是會了台灣社會免於綠共獨裁。