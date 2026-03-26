前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉京華城等案，今（26）日宣判一審結果，依4項罪名全數有罪，合併應執行17年有期徒刑，並褫奪公權6年。判決結果曝光後，命理專家周映君過往預言也被挖出，她曾在2018年指出柯文哲66歲將進入「空亡」運勢，2024年她再度預言衰運將走17年，如今刑期竟巧合一致，引發萬人朝聖直呼：「有本事的命理就跟偷看劇本沒兩樣，準到可怕！」
柯文哲遭判刑17年！周映君算出他連任無望、66歲步入「空亡」
周映君24日就於臉書分享今（26）日的生肖運勢，提到當天「沖蛇、煞西」，並提醒屬蛇、屬豬、屬猴者需格外謹慎。而柯文哲生於1959年，生肖屬豬，正落在被點名的族群之中，預測又命中。
事實上，周映君早在2018年節目《新聞挖挖哇》中，就曾分析柯文哲命格，認為連任台北市長沒有問題，但若挑戰2024總統大位「完全不可能」，甚至連續強調三次。她指出，柯文哲在農曆6、7月出生屬於運勢最旺，但66歲後「金用盡」，整體運勢轉弱，將步入「空亡」階段。
柯文哲「空亡17年」精準命中！周映君點出問題：太自負、沒親力親為
而2024年周映君在節目《命運好好玩》中再次解釋，「空亡」是依據天干地支推算而來，並非臨時發生，而是「前面種因、後面得果」。「空亡」若落在不同柱位，影響時間不同，例如落在年柱可能代表年輕時期較叛逆；而在晚年則可能影響事業與人生走向。
「空亡」就像眼前佈滿迷霧，看不清楚前方才會做錯事情，雖然無法避免，但並非無法應對，也跟運勢好壞有關。若事前得知，尤其在進入前兩年空亡期時就應提高警覺，多做檢查與自我修正，避免衝動行事，降低風險。
周映君提醒，現代人壽命延長，空亡期通常會抓約17年，相較古人約15年更長，且一旦進入該運勢，整體發展容易走下坡。她認為柯文哲的狀況，可能與太自負過度、信任他人，且未親力親為有關，長期累積最終導致結果發生。
柯文哲一審判決出爐！萬人朝聖預言片段：準到可怕
針對本次判決，台北地方法院指出，柯文哲涉及《貪污治罪條例》違背職務收賄罪判13年、圖利罪2年、政治獻金公益侵占3年6月、挪用眾望基金會資金背信2年6月，合併執行17年有期徒刑，並褫奪公權6年。
隨著判決結果與過去命理說法出現巧合，網友紛紛翻出相關影片留言朝聖，「連17年都能預測太扯了」、「科學的盡頭是玄學，柯學的盡頭是周老師」、「空亡運17年=重判17年。周老師最神準」、「有本事的命理就跟偷看劇本沒兩樣，準到可怕」、「來朝聖，嚇爛，到底怎麼算到17年」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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周映君24日就於臉書分享今（26）日的生肖運勢，提到當天「沖蛇、煞西」，並提醒屬蛇、屬豬、屬猴者需格外謹慎。而柯文哲生於1959年，生肖屬豬，正落在被點名的族群之中，預測又命中。
事實上，周映君早在2018年節目《新聞挖挖哇》中，就曾分析柯文哲命格，認為連任台北市長沒有問題，但若挑戰2024總統大位「完全不可能」，甚至連續強調三次。她指出，柯文哲在農曆6、7月出生屬於運勢最旺，但66歲後「金用盡」，整體運勢轉弱，將步入「空亡」階段。
而2024年周映君在節目《命運好好玩》中再次解釋，「空亡」是依據天干地支推算而來，並非臨時發生，而是「前面種因、後面得果」。「空亡」若落在不同柱位，影響時間不同，例如落在年柱可能代表年輕時期較叛逆；而在晚年則可能影響事業與人生走向。
「空亡」就像眼前佈滿迷霧，看不清楚前方才會做錯事情，雖然無法避免，但並非無法應對，也跟運勢好壞有關。若事前得知，尤其在進入前兩年空亡期時就應提高警覺，多做檢查與自我修正，避免衝動行事，降低風險。
周映君提醒，現代人壽命延長，空亡期通常會抓約17年，相較古人約15年更長，且一旦進入該運勢，整體發展容易走下坡。她認為柯文哲的狀況，可能與太自負過度、信任他人，且未親力親為有關，長期累積最終導致結果發生。
針對本次判決，台北地方法院指出，柯文哲涉及《貪污治罪條例》違背職務收賄罪判13年、圖利罪2年、政治獻金公益侵占3年6月、挪用眾望基金會資金背信2年6月，合併執行17年有期徒刑，並褫奪公權6年。
隨著判決結果與過去命理說法出現巧合，網友紛紛翻出相關影片留言朝聖，「連17年都能預測太扯了」、「科學的盡頭是玄學，柯學的盡頭是周老師」、「空亡運17年=重判17年。周老師最神準」、「有本事的命理就跟偷看劇本沒兩樣，準到可怕」、「來朝聖，嚇爛，到底怎麼算到17年」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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