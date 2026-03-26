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前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金侵占等案，台北地方法院今（26）日下午一審宣判，柯文哲被判應執行有期徒刑共17年，並褫奪公權6年，不只2028總統夢碎，更是大為影響2026九合一選舉民眾黨士氣與佈局。對此，百萬網紅Cheap分析，民眾黨的唯一生路，就是2026和國民黨合作。Cheap今日在臉書發文表示，「以前民眾黨還可以玩『三腳督』，但阿北一審被重判後，大概會加速在野合作，甚至不是說加速，是被推去急診，民眾黨為了維持生存空間，2026地方選舉，和老K合作成了唯一生路」Cheap直言，民眾黨少了一個大嘴巴，柯文哲就是那個大嘴巴，每天抓頭、亂說話，一開始超級吸票，這是優點，但最近看來都是敗票居多，「如果阿北神隱，在野溝通可能會順很多？」Cheap指出，民眾黨主席黃國昌雖然咆嘯、固執，但「講道理上」（雖然是他的道理），比較不會臨時翻桌，尤其「下架我黨」這個最高戰略原則，「阿北可能今天講A，明天覺得B比較帥就換B，國蔥會跟你咆哮三小時，但從頭到尾就是A，國蔥雖不翻桌，但會在桌上把你逼到死角，不過對國民黨來說，這種人反而比較好談」。Cheap預言，民眾黨未來會有3種劇本，第一種是「合作型」，各選區分工，2028共推一組候選人，保留民眾黨招牌；第二種是「依附型」，變「小藍」但換到一些席次；第三種則是「解體型」，也就是「886」，未來會怎樣，他不知道。