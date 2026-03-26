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盼努力減少塑膠用量 彭啓明：不會因為有人反對就不做

近期中東戰爭影響塑膠原料供應，許多產業也因此受到衝擊。環境部推動「二手袋」循環機制，擴大推動「袋袋箱傳」計畫，透過媒合平台導流至商圈、市場；由環境部提供公版圖示免費下載，讓企業、市場及商家能以「低成本」建置循環站。環境部長彭啟明說，愛護地球要用各種方式，不要貪圖自己的方便，就忘了地球現在遇到很大的壓力，「不會說有反對的力量就不往前做」。環境部今（26）日宣布擴大推動「袋袋箱傳」計畫，號召全民捐出家裡囤積的閒置紙袋與環保袋，透過媒合平台導流至商圈與市場，並由環境部提供公版圖示免費下載，讓企業、市場及商家能以「低成本」建置循環站。環境部推動二手袋循環機制，希望民眾將家中閒置的紙袋、環保袋轉化為社會循環財，展現台灣推動資源循環的社會韌性。彭啟明指出，過去都是限制大家「不要用」或「付費」的方式來取得，但希望能少用就少用。但塑膠袋供給短缺，可能會引發民怨。他說，愛護地球要用各種方式，地球遇到的塑膠袋汙染很多，所以不要貪圖自己的方便，就忘了地球現在遇到很大的壓力，減少塑膠用量是全球共識。「不會因為有人反對的力量就不往前做」彭啓明表示，這是全球共識，且台灣已經慢了，因此要努力減少塑膠用量，有些人或許會覺得跟以前不一樣，但塑膠袋來的健康傷害很大，因此環境部會堅定進行。而建國花市去年8月起推行「三袋同行，減塑可行」示範計畫，鼓勵民眾捐出二手袋供他人取用；將內部募集的二手袋投入循環。據統計，建國花市民眾不塑購物比例從推動前的1.5%提升至10%。建國假日花市自治會會長張學潭表示，攤商降低相當大的成本，少拿一個塑膠袋，對地球永續，也希望今年可以達到20%、30%以上，讓建國花市成為台灣第一個不用塑膠袋的花市。提升資源利用率，環境部啟動「袋袋箱傳：二手袋循環平台」，擴大與零售商、企業的合作規模，優化全國二手袋的流通效率。初期開放以便利的數位表單登記，確保供需無縫對接，平台網頁提供「袋袋箱傳」公版 LOGO 與標準化版型，開放各界免費、自主下載。