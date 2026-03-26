我是廣告 請繼續往下閱讀

藝人閃兵案掀起全台對於役男體位區分標準修正討論，國防部長顧立雄去年曾表示，今年4月將上路新版體位區分標準。不過草案公布後，部分內容仍須溝通。內政部役政司長沈哲芳今坦言，目前還有16項有疑義的項目，要請軍醫局針對這部分溝通，包括身高、體重、氣喘、扁平足、糖尿病、憂鬱症、精神官能症和「性別認同不安者」，因此4月份無法實施，將爭取上半年實施。內政部今舉行部務會報後記者會，媒體關心，先前顧立雄稱4月份役男體位區分標準將上路，但由於「性別不安者」改列替代役惹議，詢問目前是否如期4月上路？役政司長沈哲芳說，上星期內政部次長馬士元針對體位區分標準還有疑義的部分，和11個團體溝通，也有達到部分共識，此次體位區分標準193項修了180項，會中有9項有疑義，會後團體在提出7項，總計共有16項。沈哲芳說，體位區分標準都和各醫學會討論過，尊重學會意見後才預告，當初會議結束後也請軍醫局針對有疑義部分進一步討論，其中包括較有爭議的189項性別認同不安部分，此次修正免役標準有4點，其中前三項包括登記、手術跟荷爾蒙治療1年以上沒有意見，但對於「規則回診1年以上」，跨性別團體對這部分還要討論，不過基本上共識有了，只是進一步再討論，靜待軍醫局協商。沈哲芳表示，役政司會跟大家取得最大的共識，若沒取得共識就再討論，這次的修正不一定如期，原本要4月初，現在期待在上半年實施，後續我們會再跟國防部、軍醫局協商聯繫，有進一步結果會說明。目前團體提出的9項包括，第1項次「身高」、第2項次「體重」、第46項次「胸廓畸形」、第54項次「支氣管氣喘」、第127項次「畸形足」、第135項次「椎體滑脫或脊椎骨畸形側彎」、第183項次「精神官能症」、第185項次「嚴重型憂鬱症」、第97項次「糖尿病」，至於其他7項，軍醫局尚在討論，尚未告知役政司。國防部去年底預告「役男體位區分標準」修正草案，替代役體位將區分為A、B級，其中免役體位從現行BMI＜15或BMI＞35調整為BMI＞45以上，常備役體位未修正，替代役則改分A級為15≦BMI＜16.5或32＜BMI≦37.5；替代役B級則是BMI＜15或37.5≦BMI≦45。在身高部分，常備役規定將從現行158≦身高≦195改為身高≧150以上都要當兵，替代役體位則是從155≦身高≦157，改為A級145≦身高≦149；免役體位則從身高≧196或身高≦154，改為身高≦144。