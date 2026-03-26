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▲男網友澄清自己並非不負責任的渣男，女友產檢、剖腹都陪在對方身旁，還公開小倆口的親密照佐證。（圖／翻攝自小紅書）

第一名媛、微風集團少奶奶孫芸芸的26歲女兒廖思惟，日前被爆料在澳洲未婚產子，孩子的父親為華人富二代，兩人目前已經分手，孫芸芸則親自飛到澳洲陪產，支持女兒的決定。今（26）日一名男網友在小紅書發文，自稱是廖思惟前男友、孩子的爸爸，澄清自己並非不負責任的渣男，女友產檢、剖腹都陪在對方身旁，還公開小倆口的親密照佐證。該男網友一開頭就承認自己是廖思惟孩子的父親，兩人的女兒在2024年1月出生，現在已經兩歲多，他否認外界所說自己在得知廖思惟懷孕後就消失、不負責任等，是與事實嚴重不符，「Trinity懷孕期間的各項產檢，以及她生產當天（剖腹產），我都在她身邊陪伴。那段時間我們的感情是穩定的，並不存在外界所描述的情況。」男網友表示，他和廖思惟在一年前分手，「分開的原因較為複雜，但這是雙方在當時情況下做出的理性決定，也是對彼此及相關家庭最合適的選擇。相關細節屬於我們之間的私事，我不打算對外展開說明。」最後，男網友說，兩人居住的澳洲黃金海岸（Gold Coast）地方不大，彼此都只希望好好過好各自的生活，不再被過多打擾或捲入不必要的討論，也希望外界在瞭解情況時，能夠基於事實，而不是傳播未經證實的傳言。男網友隨文附上兩張照片，一張為廖思惟穿著綠色洋裝，撫摸隆起的肚皮，小倆口在沙灘牽手漫步，另一張是廖思惟穿著家居服，已經生產，懷中抱著愛女，男網友則在後方一同入鏡，不過目前男網友的說法、合照真實性皆未經廖思惟方面證實。廖思惟孩子的爸是我這兩天有不少知道我們情況的朋友來問我整件事情的來龍去脈，我也想在這裡統一做一個簡單的說明。首先，我們的女兒是在2024年1月出生的，現在已經兩歲多了。關於部分媒體及網路上流傳的說法，例如我在得知她懷孕後就消失、不負責任等內容，與事實嚴重不符。Trinity懷孕期間的各項產檢，以及她生產當天（剖腹產），我都在她身邊陪伴。那段時間我們的感情是穩定的，並不存在外界所描述的情況。我與Trinity是在一年前分開的。分開的原因較為複雜，但這是雙方在當時情況下做出的理性決定，也是對彼此及相關家庭最合適的選擇。相關細節屬於我們之間的私事，我不打算對外展開說明。Gold Coast地方不大，我們彼此都只希望好好過好各自的生活，不再被過多打擾或捲入不必要的討論。也希望外界在瞭解情況時，能夠基於事實，而不是未經證實的傳言。