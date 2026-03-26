第一名媛、微風集團少奶奶孫芸芸的26歲女兒廖思惟，日前被爆料在澳洲未婚產子，孩子的父親為華人富二代，兩人目前已經分手，孫芸芸則親自飛到澳洲陪產，支持女兒的決定。今（26）日一名男網友在小紅書發文，自稱是廖思惟前男友、孩子的爸爸，澄清自己並非不負責任的渣男，女友產檢、剖腹都陪在對方身旁，還公開小倆口的親密照佐證。
男網友聲稱是孩子的爸 產檢、剖腹都陪著廖思惟
該男網友一開頭就承認自己是廖思惟孩子的父親，兩人的女兒在2024年1月出生，現在已經兩歲多，他否認外界所說自己在得知廖思惟懷孕後就消失、不負責任等，是與事實嚴重不符，「Trinity懷孕期間的各項產檢，以及她生產當天（剖腹產），我都在她身邊陪伴。那段時間我們的感情是穩定的，並不存在外界所描述的情況。」
男網友表示，他和廖思惟在一年前分手，「分開的原因較為複雜，但這是雙方在當時情況下做出的理性決定，也是對彼此及相關家庭最合適的選擇。相關細節屬於我們之間的私事，我不打算對外展開說明。」
最後，男網友說，兩人居住的澳洲黃金海岸（Gold Coast）地方不大，彼此都只希望好好過好各自的生活，不再被過多打擾或捲入不必要的討論，也希望外界在瞭解情況時，能夠基於事實，而不是傳播未經證實的傳言。
廖思惟捧孕肚、抱小孩 照片真實性待當事人證實
男網友隨文附上兩張照片，一張為廖思惟穿著綠色洋裝，撫摸隆起的肚皮，小倆口在沙灘牽手漫步，另一張是廖思惟穿著家居服，已經生產，懷中抱著愛女，男網友則在後方一同入鏡，不過目前男網友的說法、合照真實性皆未經廖思惟方面證實。
男網友小紅書全文
廖思惟孩子的爸是我
這兩天有不少知道我們情況的朋友來問我整件事情的來龍去脈，我也想在這裡統一做一個簡單的說明。
首先，我們的女兒是在2024年1月出生的，現在已經兩歲多了。
關於部分媒體及網路上流傳的說法，例如我在得知她懷孕後就消失、不負責任等內容，與事實嚴重不符。Trinity懷孕期間的各項產檢，以及她生產當天（剖腹產），我都在她身邊陪伴。那段時間我們的感情是穩定的，並不存在外界所描述的情況。
我與Trinity是在一年前分開的。分開的原因較為複雜，但這是雙方在當時情況下做出的理性決定，也是對彼此及相關家庭最合適的選擇。相關細節屬於我們之間的私事，我不打算對外展開說明。
Gold Coast地方不大，我們彼此都只希望好好過好各自的生活，不再被過多打擾或捲入不必要的討論。
也希望外界在瞭解情況時，能夠基於事實，而不是未經證實的傳言。
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該男網友一開頭就承認自己是廖思惟孩子的父親，兩人的女兒在2024年1月出生，現在已經兩歲多，他否認外界所說自己在得知廖思惟懷孕後就消失、不負責任等，是與事實嚴重不符，「Trinity懷孕期間的各項產檢，以及她生產當天（剖腹產），我都在她身邊陪伴。那段時間我們的感情是穩定的，並不存在外界所描述的情況。」
男網友表示，他和廖思惟在一年前分手，「分開的原因較為複雜，但這是雙方在當時情況下做出的理性決定，也是對彼此及相關家庭最合適的選擇。相關細節屬於我們之間的私事，我不打算對外展開說明。」
最後，男網友說，兩人居住的澳洲黃金海岸（Gold Coast）地方不大，彼此都只希望好好過好各自的生活，不再被過多打擾或捲入不必要的討論，也希望外界在瞭解情況時，能夠基於事實，而不是傳播未經證實的傳言。
男網友隨文附上兩張照片，一張為廖思惟穿著綠色洋裝，撫摸隆起的肚皮，小倆口在沙灘牽手漫步，另一張是廖思惟穿著家居服，已經生產，懷中抱著愛女，男網友則在後方一同入鏡，不過目前男網友的說法、合照真實性皆未經廖思惟方面證實。
男網友小紅書全文
廖思惟孩子的爸是我
這兩天有不少知道我們情況的朋友來問我整件事情的來龍去脈，我也想在這裡統一做一個簡單的說明。
首先，我們的女兒是在2024年1月出生的，現在已經兩歲多了。
關於部分媒體及網路上流傳的說法，例如我在得知她懷孕後就消失、不負責任等內容，與事實嚴重不符。Trinity懷孕期間的各項產檢，以及她生產當天（剖腹產），我都在她身邊陪伴。那段時間我們的感情是穩定的，並不存在外界所描述的情況。
我與Trinity是在一年前分開的。分開的原因較為複雜，但這是雙方在當時情況下做出的理性決定，也是對彼此及相關家庭最合適的選擇。相關細節屬於我們之間的私事，我不打算對外展開說明。
Gold Coast地方不大，我們彼此都只希望好好過好各自的生活，不再被過多打擾或捲入不必要的討論。
也希望外界在瞭解情況時，能夠基於事實，而不是未經證實的傳言。