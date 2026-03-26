全臺屋齡超過 30 年的老屋已逾 554 萬戶，許多住戶想自建重建，卻常卡在「銀行不借錢」的窘境 。內政部今（26）日為老屋屋主送上大紅包，正式通過「中央都市更新基金收支保管及運用辦法」修正草案 。未來政府將提撥 10 億元專款當作地主的「保人」，預估可釋出高達 100 億元的信用擔保總額度，解決民眾籌措都更資金的燃眉之急 。
為何推新制？解決「自主都更」最大痛點：借不到錢
內政部指出，民眾若想跳過建商自行實施都市更新（自主都更），最大的瓶頸往往在於資金龐大、建築融資不易 。銀行擔心風險不敢放款，導致許多老舊社區的重建計畫胎死腹中。
為了打破這個僵局，本次修法的核心在於增訂第 4 條，讓中央都市更新基金可用於「辦理自行實施都市更新重建貸款信用保證相關支出」。
政府砸 10 億當靠山！創造 100 億貸款活水
修法通過後，內政部的具體配套作法如下：
一圖看懂：自主都更重建貸款怎麼申請？
有了政府當靠山，降低了銀行的放款疑慮 。根據內政部規劃的流程，未來民眾申請的步驟相當明確：
賦權地主：加速告別老舊危樓
內政部強調，截至今年 2 月，全國都更與危老案件已核定（准） 6,130 件，其中 3,652 件已申報開工 。這項修法的核心精神在於「賦權地主」，透過降低財務門檻，鼓勵民眾自行實施都更，為下一個世代打造更安全、宜居的居住環境 。本草案今日通過後，將依法制程序陳報行政院發布施行 。
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內政部指出，民眾若想跳過建商自行實施都市更新（自主都更），最大的瓶頸往往在於資金龐大、建築融資不易 。銀行擔心風險不敢放款，導致許多老舊社區的重建計畫胎死腹中。
為了打破這個僵局，本次修法的核心在於增訂第 4 條，讓中央都市更新基金可用於「辦理自行實施都市更新重建貸款信用保證相關支出」。
修法通過後，內政部的具體配套作法如下：
- 國家級擔保： 將與「財團法人中小企業信用保證基金」簽約，由中央都更基金提撥 10 億元作為信用保證專款。
- 百億活水： 透過這筆專款擔保，預估可向銀行端提供總額高達 100 億元的信用擔保額度 。
- 滾動式調整： 未來還會視民眾需求情形，滾動調整信用保證專款金額，擴大對自主都更的財務支持 。
有了政府當靠山，降低了銀行的放款疑慮 。根據內政部規劃的流程，未來民眾申請的步驟相當明確：
- 發起與認定： 由住戶組成的「都市更新會」向地方主管機關提出申請，取得資格認定文件。
- 申請貸款與送保： 向金融機構申請貸款，金融機構評估後會向「信用保證基金」申請送保。
- 同意保證與撥貸： 信保基金出具保證書並通知承保後，金融機構即可順利授信撥貸給都市更新會。
內政部強調，截至今年 2 月，全國都更與危老案件已核定（准） 6,130 件，其中 3,652 件已申報開工 。這項修法的核心精神在於「賦權地主」，透過降低財務門檻，鼓勵民眾自行實施都更，為下一個世代打造更安全、宜居的居住環境 。本草案今日通過後，將依法制程序陳報行政院發布施行 。