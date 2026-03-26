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▲高雄市政府勞工局召開勞工自治委員會第3屆第5次會議，會中由勞工局局長江健興(左)代表市長陳其邁頒發新聘委員聘書給中鋼企業工會理事長楊乙記(右)。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局召開勞工自治委員會第3屆第5次會議，由勞工局局長江健興主持。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局召開勞工自治委員會第3屆第5次會議，會中由勞工局局長江健興(左)代表市長陳其邁致贈感謝匾額給中鋼企業工會卸任理事長陳春生(右)，以感謝其長期投入高雄市工會事務及公益服務，持續關懷弱勢勞工家庭，貢獻卓著。(圖／高雄市政府勞工局提供)

高雄市政府勞工局25日下午，在高雄市政府四維行政中心第一會議室，召開高雄市勞工自治委員會第3屆第5次會議，會中由勞工局局長江健興代表市長陳其邁頒發新聘委員聘書給中鋼企業工會理事長楊乙記，以及致贈感謝匾額給卸任委員陳春生及林進源委員，以感謝兩人長期投入高雄市工會事務及公益服務，持續關懷弱勢勞工家庭，貢獻卓著。高雄市勞工自治委員會第3屆第5次會議，是由勞工局局長江健興主持，有高雄市勞工自治委員會委員與會高雄市政府勞工局局長江健興表示，高雄正朝向數位與淨零雙軸轉型發展，為了打造安全的工作環境，持續推廣導入新觀念，例如透過風險辨識、數據分析與情境模擬，提前預防潛在危害，強化安全衛生措施，降低職災風險。江健興說，在人才培育方面，勞工局也將持續辦理數據行銷、物聯網、自動化及人工智慧(AI)等訓練課程，以協助勞工提升技能，因應產業變化，同時也推動太陽光電相關訓練與技能檢定，以培養淨零產業所需人才，再結合精準與全方位的就業輔導及媒合服務，經統計，高雄市114年下半年失業率3.2%，延續上半年亮眼成效，再為六都最低，展現高雄在產業轉型與就業市場穩健發展的成果。在提案討論部分，有委員提出，路竹區大同路因車輛頻繁進出、運載機具，且為台鐵公司大型搶修車輛出入口之一，交通安全風險較高，建議市府劃設黃網線，以提升行車與行人安全，對此，市府交通局說，將邀集委員、台鐵公司及當地里長等辦理現地會勘，研議評估劃設黃網線之可行性及範圍，以確保用路人安全。會中並由勞工局局長江健興代表市長陳其邁頒發新聘委員聘書給中鋼企業工會理事長楊乙記，以及致贈感謝匾額給中鋼企業工會卸任理事長陳春生，及林進源委員，以感謝兩人長期投入高雄市工會事務及公益服務，持續關懷弱勢勞工家庭，貢獻卓著。江健興指出，高雄市勞工自治委員會作為勞動事務重要溝通平台，未來將持續強化對話機制，廣納各界意見，精進勞動政策，打造更安全、友善的勞動環境。