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▲方志友（左）與楊銘威（右）結婚11年後，近日爆出婚變消息。（圖／方志友Beatrice Fang FB）

客家電視年度戲劇《都市開基祖》今（26）日舉辦記者會，邱凱偉、莊凱勛、鍾瑶、陳竹昇、楊大正等人都出席。其中，邱凱偉曾與方志友一起擔任周杰倫與昆凌婚禮的伴郎伴娘，也與楊銘威有過多次合作，不免被問到方志友與楊銘威的婚變消息，他坦言非常震驚，還透露兩人一直是他心中非常幸福的一對。邱凱偉與方志友及楊銘威都有交情，今日出席記者會，也不免被問到兩人日前傳出的婚變消息。邱凱偉坦言從新聞上得知後感到非常震驚，「他們在我眼中一直是很開心、又幸福的一對」。而邱凱偉也表示婚姻屬於個人私事，必須本人自己消化，不適合由外人發聲，但也低調祝兩人一切都好。事實上，方志友與天王嫂昆凌因電影受訓結緣，成為無話不談的好閨蜜，昆凌於2015年與周杰倫在英國舉辦世紀婚禮時，方志友為了好友，挺著孕肚跨海當伴娘，穿著粉色伴娘服見證好姐妹的幸福，這段閨蜜情也讓外界非常羨慕。而當時的伴郎，則是曾多次出演周杰倫MV，像是〈蘭亭序〉、〈算什麼男人〉等的邱凱偉。與周杰倫交情深厚的他，還為了伴郎角色，特地練酒量與身體，準備在現場為周杰倫擋酒，顯現對好友終身大事的重視。方志友與楊銘威在2014年拍攝《愛上兩個我》結緣並交往，隔年4月10日登記結婚，至今已走過11年，不料日前卻傳出正透過律師進行離婚協議程序。據悉，這段看似穩定的關係早已因長期的性格差異，與育兒觀念不合出現裂痕，最終在一次酒後的激烈爭執下澈底爆發，對此雙方經紀人則低調回應：「離婚目前沒聽說，屬於他們家務事，不再做任何回應」。