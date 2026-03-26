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▲▼秀賢過去身材圓潤（上），最近透露每天被哥哥魔鬼訓練（下），不瘦都難。（圖／AKMU FB、YouTube@유 퀴즈 온 더 튜브）

AKMU秀賢瘦身成功 全靠哥哥燦赫的魔鬼訓練

AKMU介紹 美聲出名、BLACKPINK的師兄師姐

南韓雙人組AKMU（樂童音樂家）由兄妹檔燦赫、秀賢組成，過去與YG娛樂BIGBANG、BLACKPINK同門，憑藉極具辨識度的清亮嗓音闖出一片天，不過比起音樂，秀賢身材忽胖忽瘦的變化也長期被外界關注。2人去年離開YG自立門戶後動向備受好奇，如今確定將在4月7日推出全新專輯《FLOWERING》，近期更登上劉在錫主持的《劉QUIZ ON THE BLOCK》，秀賢以明顯消瘦、下巴線條變銳利的模樣現身，更直接否認外界揣測的減肥藥傳聞，強調「我沒有用Wegovy。」而是每天被哥哥的地獄級瘦身訓練逼瘋才瘦身成功。《劉QUIZ ON THE BLOCK》最新一集邀來AKMU作客，節目將於4月1日播出，預告今天公開，2人睽違5年再登場就因外貌變化掀起討論，尤其是秀賢的瘦身成果、明顯的尖下巴最為吸睛。劉在錫在節目中直接問她是否曾在1月去過大成里參加「精神改造營」，她把原因全推給哥哥，透露因為燦赫是海軍陸戰隊出身，生活作息超硬派，現在她每天的行程是一大早運動、自我鍛鍊到私人教練課程一路排滿，晚上10點就得睡覺，忍不住吐槽「真的超乎想像，我到底怎麼可能逃得掉啊。」讓現場笑翻。哥哥燦赫就解釋，這套計畫不是為自己設計，而是希望妹妹能不留遺憾的嘗試各種挑戰，還特地向她道謝「謝謝妳相信我、跟著我一起做」，沒想到秀賢當場摀住耳朵拒聽，兄妹真實互動十分爆笑。另外，她過去在減肥期間，曾被質疑使用減重藥物Wegovy，她這次也親自澄清，「我沒有吃Wegovy」。AKMU的舊名是樂童音樂家，隸屬YG娛樂旗下的雙人音樂組合，是BIGBANG和2NE1的師妹、BLACKPINK的師兄師姐，因為歌聲清澈又很有記憶點，發行的作品《GIVE LOVE》、《200%》、《Reality》、《RE-BYE》、《Dinosaur》傳唱度極高深受歡迎。但他們已在去年（2025）離開YG，成立自己的公司영감의 샘터重新展開音樂事業，預計於下月7日發行新專輯《FLOWERING》。