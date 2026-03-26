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近年來利率變動型保險成為壽險市場主流商品之一，常見類型包括利變型壽險、利變型年金險及萬能保險等，不過，金管會今（26）日提醒，此類商品本質仍屬保險商品，保險公司會收取提供保險保障的保險成本及附加費用，應留意「宣告利率並非保證利率」，也不等同於投資報酬率，投保前，應先審慎評估自身保障需求，並充分了解商品內容，不宜僅以「宣告利率高低」作為唯一考量依據。金管會保險局進一步指出，「宣告利率」是指保險公司將保戶所繳交的保險費作有效的資金運用，並就其投資報酬扣除相關行政費用後，用以計算增值回饋等額外保單利益的利率，並非保單存續期間全期固定或保證的利率，亦不得視為投資報酬率。保險公司依保單條款約定定期公布各商品適用的「宣告利率」，其適用期間會依商品設計有所不同，常見為1個月或1年。由於「宣告利率」會隨不同時期區隔帳戶投資績效的表現而有所變動，民眾投保前應充分理解此一特性，避免將短期宣告利率高低誤認為長期保單利益的保證。金管會並提醒民眾，投保利率變動型保險商品前，投保前應詳閱保單條款並充分了解契約相關約定，並留意5大注意列事項，以審慎選擇最適合自身需求的商品。首先，利率變動型保險商品的保單價值準備金及相關保單利益（如增值回饋分享金）計算基礎，是以總保費扣除附加費用後的純保費作為計算基礎，其計算方式因商品類型而有所不同，例如利率變動型壽險按宣告利率減去預定利率的差額，再乘上保單價值準備金來計算增值回饋分享金。利率變動型年金險則於年金給付開始日前，按宣告利率累積計算年金保單價值準備金，並非以每期所繳保險費乘以（1+宣告利率）並以單利/複利計算累積而得。由於此類商品與銀行定期存款性質迥異，民眾若直接以總保費乘以（1+宣告利率）並以單利/複利計算，亦即以類似銀行定期存款整存整付計算方法加以比較，將非常容易產生錯誤期待。提醒民眾不宜將利率變動型保險商品視為銀行定期存款替代商品。再來，各保險公司的「宣告利率」雖有高低，但投保時不宜僅以短期宣告利率作為唯一考量，仍應同時檢視保險保障範圍是否符合自身需求，並瞭解各公司宣告政策及歷史宣告利率情形。此外，利率變動型保險商品雖具有宣告利率機制，但因其為長期契約，若保戶欲提前辦理解約，保險公司仍會收取解約費用，保戶可能因提前解約而導致無法取回所繳保險費之全部金額。若是為外幣收付的利率變動型保險商品，其保險費及保險金等款項給付幣別均為外幣，民眾投保時應特別注意匯率波動風險。因此，民眾投保利率變動型保險前，應仔細審閱保險公司提供的保單條款約定內容，並充分了解各商品特性與自身權利義務後，再審慎選擇最適合的商品。為保障保戶權益，金管會表示，已要求保險業者於銷售利率變動型保險商品時，其所使用的廣告、文宣及行銷話術，除不得單獨以宣告利率或保單報酬率等條件與其他金融商品作比較，亦不得以宣告利率調升或僅以投資目的作為銷售訴求，避免扭曲保險保障本質。